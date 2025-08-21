O Έρικ Σποέλστρα βρέθηκε στο Βελιγράδι και τα... είπε με Γιάννη Σφαιρόπουλου και Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Η Σερβία κοντρά με την Σλοβενία στο Βελιγράδι σε φιλικό ενόψει του Eurobasket. O προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννης Σφαιρόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο και είχε την ευκαιρια να τα πει με τον προπονητή των Χιτ, Έρικ Σποέλστρα. Ο τεχνικός του Μαϊάμι μίλησε και με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, τον προπονητή των Σέρβων.

Στη Σερβία παίζει και η μεγάλη ελπίδα των Χιτ, Νίκολα Γιόβιτς, κάτι που έκανε τον Spo να δει από κοντά τον παίκτη του. Οι Σέρβοι αποτελούν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στo Εurobasket.