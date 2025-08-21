Σφαιρόπουλος-Σποέλστρα: Το... πηγαδάκι πριν το Σερβία-Σλοβενία (vid)
Η Σερβία κοντρά με την Σλοβενία στο Βελιγράδι σε φιλικό ενόψει του Eurobasket. O προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννης Σφαιρόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο και είχε την ευκαιρια να τα πει με τον προπονητή των Χιτ, Έρικ Σποέλστρα. Ο τεχνικός του Μαϊάμι μίλησε και με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, τον προπονητή των Σέρβων.
Στη Σερβία παίζει και η μεγάλη ελπίδα των Χιτ, Νίκολα Γιόβιτς, κάτι που έκανε τον Spo να δει από κοντά τον παίκτη του. Οι Σέρβοι αποτελούν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στo Εurobasket.
U Beogradu je i Erik Spoelstra, trener Majamija i pomoćni trener reprezentacije USA.— Wolfy 🇷🇸 (@BigBadWolfWolfy) August 21, 2025
U srdačnom razgovoru sa selektorom košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislavom Pešićem! 🇷🇸🤝🇺🇲 pic.twitter.com/q5EeLn1zA9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.