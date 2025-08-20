Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε σε αγώνα μετά από 112 μέρες!
Η Εθνική Ανδρών μετρά αντίστροφα για το EuroBasket 2025, συνεχίζοντας τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι στη Λετονία (20/8) για το τουρνουά Aegean Acropolis.
Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ είναι η πέμπτη στο πλαίσιο της προετοιμασίας, έπειτα από εκείνες με το Βέλγιο, τη Σερβία, το Ισραήλ και το Μαυροβούνιο, και η πρώτη στην οποία θα αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν πήρε μέρος στα προηγούμενα φιλικά, ωστόσο συμπεριλήφθηκε στη 14άδα για το ματς με τη Λετονία, επιστρέφοντας σε αγωνιστικούς ρυθμούς έπειτα από 112 ημέρες. Και μάλιστα ως βασικός.
Η τελευταία του εμφάνιση σε αγώνα ήταν τα ξημερώματα της 30ής Απριλίου 2025, στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Ιντιάνα Πέισερς με 119-118 στο Game 5 της προημιτελικής σειράς της Ανατολής, που σήμανε τον πρόωρο αποκλεισμό των «Ελαφιών» από τα playoffs για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Giannis κατέγραψε ένα εντυπωσιακό triple-double με 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ.
🇬🇷🙌 Αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκουνμπο στην παρουσίαση της Εθνικής ομάδας. pic.twitter.com/W50KNN5l0Q— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
