Το Gazzetta έδωσε την δυνατότητα στους αναγνώστες να επιλέξουν την τελική 12άδα της Εθνικής ομάδας ενόψει του Eurobasket και... ιδού τα τελικά αποτελέσματα.

Ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket και το ενδιαφέρον έχει στραφεί στους παίκτες που θα στελεχώσουν την τελική 12άδα!

Ποια θα είναι η τελική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη; Ποιους θα κόψει μέσα στην εβδομάδα και θα αφήσει εκτός Eurobasket;

Μετά το ερχόμενο τουρνουά «Ακρόπολις» και τα παιχνίδια με Λετονία (20/8) και Ιταλία (22/8) όπως επίσης και η πρόβα τζενεράλε κόντρα στη Γαλλία (24/8) θα γίνει γνωστή και η επιλογή του ομοσπονδιακού προπονητή ενόψει της διοργάνωσης.

To Gazzetta ωστόσο έδωσε τον λόγο στους αναγνώστες προκειμένου να επιλέξουν εκείνοι τους «12» εκλεκτούς για το Eurobasket σε Λεμεσό όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της Εθνικής και Ρίγα όπου θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση.

Ποιους αφήσατε εκτός και ποιος ήταν ο... δημοφιλέστερος παίκτης;

Η 12άδα της Εθνική σύμφωνα με τις ψήφους των αναγνωστών του Gazzetta

Ντίνος Μήτογλου 6.348 ψήφοι Βασίλης Τολιόπουλος 6.291 ψήφοι Κώστας Παπανικολάου 6.289 ψήφοι Τάιλερ Ντόρσεϊ 6.271 ψήφοι Γιαννης Αντετοκούνμπο 6.268 ψήφοι Κώστας Σλούκας 6.188 ψήφοι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 6.017 ψήφοι Γιαννούλης Λαρεντζάκης 5.967 ψήφοι Κώστας Αντετοκούνμπο 5.879 ψήφοι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 5.177 ψήφοι Θανάσης Αντετοκούνμπο 4.878 ψήφοι Δημήτρης Κατσίβελης 3.710 ψήφοι

Αυτοί που αφήσατε... εκτός 12άδας