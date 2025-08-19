Eurobasket, Εθνική ομάδα: Ψηφίσατε, αυτή θα είναι η τελική 12άδα!
- Η 12άδα της Εθνική σύμφωνα με τις ψήφους των αναγνωστών του Gazzetta
- Αυτοί που αφήσατε... εκτός 12άδας
Ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket και το ενδιαφέρον έχει στραφεί στους παίκτες που θα στελεχώσουν την τελική 12άδα!
Ποια θα είναι η τελική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη; Ποιους θα κόψει μέσα στην εβδομάδα και θα αφήσει εκτός Eurobasket;
Μετά το ερχόμενο τουρνουά «Ακρόπολις» και τα παιχνίδια με Λετονία (20/8) και Ιταλία (22/8) όπως επίσης και η πρόβα τζενεράλε κόντρα στη Γαλλία (24/8) θα γίνει γνωστή και η επιλογή του ομοσπονδιακού προπονητή ενόψει της διοργάνωσης.
To Gazzetta ωστόσο έδωσε τον λόγο στους αναγνώστες προκειμένου να επιλέξουν εκείνοι τους «12» εκλεκτούς για το Eurobasket σε Λεμεσό όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της Εθνικής και Ρίγα όπου θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση.
Ποιους αφήσατε εκτός και ποιος ήταν ο... δημοφιλέστερος παίκτης;
- Ντίνος Μήτογλου 6.348 ψήφοι
- Βασίλης Τολιόπουλος 6.291 ψήφοι
- Κώστας Παπανικολάου 6.289 ψήφοι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ 6.271 ψήφοι
- Γιαννης Αντετοκούνμπο 6.268 ψήφοι
- Κώστας Σλούκας 6.188 ψήφοι
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 6.017 ψήφοι
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης 5.967 ψήφοι
- Κώστας Αντετοκούνμπο 5.879 ψήφοι
- Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 5.177 ψήφοι
- Θανάσης Αντετοκούνμπο 4.878 ψήφοι
- Δημήτρης Κατσίβελης 3.710 ψήφοι
- Βαγγέλης Ζούγρης 3.167 ψήφοι
- Νίκος Χουγκάζ 2.508 ψήφοι
- Όμηρος Νετζήπογλου 1.178 ψήφοι
- Νάσος Μπαζίνας 808 ψήφοι
