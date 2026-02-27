Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και της «μάχης» της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket.

Παρασκευή σήμερα 27/02 και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι πιο λιτό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από την πρόκριση του Παναθηναϊκού μέσα στη Τσεχία.

Νωρίτερα στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το UEFA Champions League (Cosmote Sport 1), στις 14:00 η κλήρωση του Europa League (Cosmote Sport 1) και στις 15:00 η κλήρωση του Conference League.

Η αθλητική δράση της ημέρας ξεκινάει στις 20:45, με την Πόρτο να υποδέχεται την Αρούκα (Cosmote Sport 7). Λίγο αργότερα στις 21:30, η Αλμπαθέτε θα φιλοξενήσει την Αλμερία (Nova Sports 1) και η Άουγκσμπούργκ την Κολωνία (Nova Sports 3).

Στις 21:45, η Πάρμα θα φιλοξενήσει την Κάλιαρι (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 η Λεβάντε θα αναμετρηθεί με την Αλαβές (Nova Sports Prime) και η Γουλβς με την Άστον Βίλλα (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 22:45 (Cosmote Sport 8) η Σπόρτινγκ θα υποδεχθεί την Εστορίλ

Στο μπάσκετ η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στη Sunel Arena το Μαυροβούνιο στα πλαίσια των προκριματικών για το Mundobasket 2027. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας