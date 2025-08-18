Η Εθνική ομάδα μετράει ήδη αντίστροφα για το Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανεβάζει στροφές ενόψει και του τουρνουά «Ακρόπολις».

Κορυφώνεται αυτήν την εβδομάδα η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας καθώς έχει μπροστά της τρία δυνατά φιλικά, τα οποία θα δείξουν και τον βαθμό ετοιμότητα ενόψει του Eurobasket.

Μετά το «κόψιμο» του Αντώνη Καραγιαννίδη, ο Βασίλης Σπανούλης έχει 16 παίκτες στην διάθεσή του, εκ των οποίων θα πρέπει να αφήσει άλλους τέσσερις εκτός διοργάνωσης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταλήξει και στις τελικές του επιλογές όσον αφορά την 12άδα, κάτι που θα αποφασιστεί μετά το τουρνουά «Ακρόπολις» και τα ματς με Λετονία (20/8) και Ιταλία (22/8) ενώ ακολουθεί και η πρόβα τζενεράλε με την Γαλλία (24/8).

Το ευχάριστο είναι ότι άπαντες δίνουν το «παρών» στις προπονήσεις, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να «πατάει γκάζι» και να ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με τα γαλανόλευκα στην πρεμιέρα του Eurobasket με αντίπαλο την Λετονία.