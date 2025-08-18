Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για το Eurobasket και το Gazzetta δίνει τον λόγο στους αναγνώστες για την τελική επιλογή της 12άδας!

Εβδομάδα κρίσεως και επιλογών είναι αυτή που μόλις ξεκίνησε για τον Βασίλη Σπανούλη όσον αφορά την 12άδα που θα επιλέξει για το Eurobasket σε Κύπρο και Λετονία.

Η Εθνική μας ομάδα θα δώσει τα τελευταία και πιο δυνατά τεστ ενόψει του ταξιδιού στη Λεμεσό, αρχικά στο τουρνουά «Ακρόπολις» αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Λετονία (20/8, 20:00) και δύο μέρες αργότερα την Ιταλία (22/8, 20:00) ενώ την Κυριακή (24/8) θα πραγματοποιηθεί η πρόβα τζενεράλε κόντρα στη Γαλλία.

Λίγο πριν ή λίγο μετά την αναμέτρηση με τους «τρικολόρ», ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να ανακοινώσει και την τελική 12άδα της Εθνικής Ελλάδας η οποία θα διεκδικήσει τη διάκριση στην ερχόμενη διοργάνωση. Μετά και το «κόψιμο» του Αντώνη Καραγιαννίδη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε με 16 παίκτες, εκ των οποίων θα «κοπούν» άλλοι τέσσερις έως και το τέλος της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Σπανούλης έχει διαθέσιμους αυτήν την στιγμή τους Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Ντίνο Μήτογλου, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Δημήτρη Κατσίβελη, Νίκο Χουγκάζ, Βαγγέλη Ζούγρης, Αλέξανδρο Σαμοντουροβ, Όμηρο Νετζήπογλου και Νάσο Μπαζίνα.

Το Gazzetta σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την τελική 12άδα που θα βρεθεί στα παρκέ του ερχόμενου Eurobasket. Ανοίξτε το poll, μπείτε στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη και επιλέξτε την ιδανική 12άδα της Εθνικής Ομάδας!

