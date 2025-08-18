Η Ελλάδα υποχώρησε στην όγδοη θέση των νέων power rankings της FIBA.

Η FIBA δημοσίευεσε νέο power ranking για τη δυναμικότητα των ομάδων ενόψει του EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου).

Η πρώτη τριάδα έμεινε η ίδια με την Σερβία στην πρωτιά, την Γερμανία να ακολουθεί δεύτερη και την Γαλλία να έρχεται τρίτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα έπεσε δύο θέσεις και από την έκτη βρέθηκε στην όγδοη. Άνοδο πέντε θέσεων παρουσίασαν η Λιθουανία και η Ιταλία, ενώ πτωτική τάση εμφάνισε η Τουρκία και η Σλοβενία.

Αναλυτικά η δεκάδα: