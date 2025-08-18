EuroBasket 2025: Υποχώρησε θέση η Ελλάδα στα νέα power rankings της FIBA
Η FIBA δημοσίευεσε νέο power ranking για τη δυναμικότητα των ομάδων ενόψει του EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου).
Η πρώτη τριάδα έμεινε η ίδια με την Σερβία στην πρωτιά, την Γερμανία να ακολουθεί δεύτερη και την Γαλλία να έρχεται τρίτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα έπεσε δύο θέσεις και από την έκτη βρέθηκε στην όγδοη. Άνοδο πέντε θέσεων παρουσίασαν η Λιθουανία και η Ιταλία, ενώ πτωτική τάση εμφάνισε η Τουρκία και η Σλοβενία.
Αναλυτικά η δεκάδα:
- Σερβία
- Γερμανία
- Γαλλία
- Λιθουανία
- Λετονία
- Ιταλία
- Τουρκία
- Ελλάδα
- Φινλανδία
- Σλοβενία
🚨 UPDATE 🚨— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 18, 2025
Thoughts on the latest #EuroBasket Power Rankings, powered by @LiveSmart? 🔋
📶 Full Rankings: https://t.co/1uiU9KNoeB pic.twitter.com/xym8V4L1Az
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.