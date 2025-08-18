Ο Αντώνης Καραγιαννίδης πραγματοποίησε σήμερα (18/08) την τελευταία του προπόνηση με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών για το EuroBasket 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας να έχει τρία πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας. Αρχικά το τουρνουά Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24/8.

Η σημερινή (18/08) προπόνηση ήταν και η τελευταία για τον Αντώνη Καραγιαννίδη, που δεν θα συνεχίσει με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Με 16 παίκτες συνεχίζει η Εθνική Ανδρών. Επόμενο μεγάλο τεστ το τουρνουά Aegen Ακρόπολις (20-22/8) στο ΟΑΚΑ!

Κλείστε την δική σας θέση!#EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷https://t.co/cIB2Koxmnq August 18, 2025

Η «γαλανόλευκη» αποτελείται πλέον από 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.