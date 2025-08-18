Ο Τσέντι Όσμαν έκανε blind ranking τους αστέρες του EuroBasket 2025 ρίχνοντας στα... χαμηλά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο EuroBasket 2025 έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το τουρνουά που ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία στις 27 Αυγούστου.

Ο Τσέντι Όσμαν που αποτελεί σημαντικότατο γρανάζι της εθνικής Τουρκίας, φιλοξενήθηκε από τον Μπουγκρά Μπάλαμπαν για να του παραχωρήσει συνέντευξη. Στο πλαίσιο αυτής κατέταξε στα... τυφλά τους σταρ της διοργάνωσης. Από την κορυφή δεν γινόταν να λείπει ο συμπαίκτης του, Άλπερεν Σενγκούν, ενώ «έριξε» σε πιο χαμηλά επίπεδα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Δείτε τη λίστα

1) Άλπερεν Σενγκούν

2) Νίκολα Γιόκιτς

3) Κρίσταπς Πορζίνγκις

4) Γιάννης Αντετοκούνμπο

5) Φραντζ Βάγκνερ

6) Λάουρι Μαρκάνεν

7) Λούκα Ντόντσιτς

8) Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

9) Τεό Μαλεντόν

10) Νίκολα Βούκσεβιτς