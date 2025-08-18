EuroBasket 2025, Όσμαν: Έκανε blind ranking κι έριξε στα χαμηλά Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς
Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο EuroBasket 2025 έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το τουρνουά που ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία στις 27 Αυγούστου.
Ο Τσέντι Όσμαν που αποτελεί σημαντικότατο γρανάζι της εθνικής Τουρκίας, φιλοξενήθηκε από τον Μπουγκρά Μπάλαμπαν για να του παραχωρήσει συνέντευξη. Στο πλαίσιο αυτής κατέταξε στα... τυφλά τους σταρ της διοργάνωσης. Από την κορυφή δεν γινόταν να λείπει ο συμπαίκτης του, Άλπερεν Σενγκούν, ενώ «έριξε» σε πιο χαμηλά επίπεδα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς.
Δείτε τη λίστα
1) Άλπερεν Σενγκούν
2) Νίκολα Γιόκιτς
3) Κρίσταπς Πορζίνγκις
4) Γιάννης Αντετοκούνμπο
5) Φραντζ Βάγκνερ
6) Λάουρι Μαρκάνεν
7) Λούκα Ντόντσιτς
8) Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
9) Τεό Μαλεντόν
10) Νίκολα Βούκσεβιτς
Cedi Osman, EuroBasket'te mücadele edecek yıldızların sıralamasını 1'den 10'a körlemesine belirliyor!
🎙️@cediosman @BugraBalaban_
Sizin sıralamanız nasıl olurdu? 🤔 pic.twitter.com/gmQXaVLO6j
