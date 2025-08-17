Η Ιταλία θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το Τουρνουά Ακρόπολις χωρίς να έχει τον Στέφανο Τονούτ στη διάθεσή της, λόγω θλάσης. Ερωτηματικό για το EuroBasket.

Ο Στέφανο Τονούτ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, που φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρό, με αποτέλεσμα να χάσει το τουρνουά Ακρόπολις στην Αθήνα. Ο 32χρονος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο ταλαιπωρείται από θλάση και η συμμετοχή του στο EuroBasket 2025 τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Με την απουσία του Τονούτ, η Ιταλία βλέπει τον παίκτη να μετατρέπεται σε κύριο υποψήφιο για το τελικό «κόψιμο» από το ρόστερ.

🇮🇹 Italbasket, si va verso questi 12 per Eurobasket 2025 visto l'infortunio di Stefano Tonut (che non è semplice acciacco)



Thompson, Pajola, Spagnolo

Procida, Spissu

Fontecchio, Niang

Melli, Ricci, Akele

Diouf, Gallinari



Considerazione: spero Tonut recuperi, rinuncerei a… pic.twitter.com/J20CImB2m2 August 17, 2025

Η Ιταλία βρίσκεται στον Όμιλο C του EuroBasket 2025, μαζί με την Εθνική Ελλάδας. Η πρεμιέρα του ομίλου φέρνει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες στις 28 Αυγούστου στις 21:30.