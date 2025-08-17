EuroBasket 2025: Χωρίς Τονούτ η Ιταλία στο Ακρόπολις
Ο Στέφανο Τονούτ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, που φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρό, με αποτέλεσμα να χάσει το τουρνουά Ακρόπολις στην Αθήνα. Ο 32χρονος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο ταλαιπωρείται από θλάση και η συμμετοχή του στο EuroBasket 2025 τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.
Με την απουσία του Τονούτ, η Ιταλία βλέπει τον παίκτη να μετατρέπεται σε κύριο υποψήφιο για το τελικό «κόψιμο» από το ρόστερ.
🇮🇹 Italbasket, si va verso questi 12 per Eurobasket 2025 visto l'infortunio di Stefano Tonut (che non è semplice acciacco)
Thompson, Pajola, Spagnolo
Procida, Spissu
Fontecchio, Niang
Melli, Ricci, Akele
Diouf, Gallinari
Considerazione: spero Tonut recuperi, rinuncerei a… pic.twitter.com/J20CImB2m2— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 17, 2025
Η Ιταλία βρίσκεται στον Όμιλο C του EuroBasket 2025, μαζί με την Εθνική Ελλάδας. Η πρεμιέρα του ομίλου φέρνει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες στις 28 Αυγούστου στις 21:30.
