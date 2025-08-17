EuroBasket 2025: Χωρίς Τονούτ η Ιταλία στο Ακρόπολις

Η Ιταλία θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το Τουρνουά Ακρόπολις χωρίς να έχει τον Στέφανο Τονούτ στη διάθεσή της, λόγω θλάσης. Ερωτηματικό για το EuroBasket.

Ο Στέφανο Τονούτ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, που φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρό, με αποτέλεσμα να χάσει το τουρνουά Ακρόπολις στην Αθήνα. Ο 32χρονος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο ταλαιπωρείται από θλάση και η συμμετοχή του στο EuroBasket 2025 τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Με την απουσία του Τονούτ, η Ιταλία βλέπει τον παίκτη να μετατρέπεται σε κύριο υποψήφιο για το τελικό «κόψιμο» από το ρόστερ.

Η Ιταλία βρίσκεται στον Όμιλο C του EuroBasket 2025, μαζί με την Εθνική Ελλάδας. Η πρεμιέρα του ομίλου φέρνει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες στις 28 Αυγούστου στις 21:30.

     

