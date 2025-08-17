Μετά το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο «ταξίδεψε» στο διαδίκτυο η... σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον καλό του φίλο Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τον διεθνή γκαρντ να είχε τα πρωτεία στο «φατούρο» με τον συμπαίκτη του.

Λένε ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Είναι όμως έτσι ή τα φαινόμενα μπορεί να απατήσουν;

Το σίγουρο είναι ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι δύο πολύ καλοί φίλοι οι οποίο γνωρίζονται περισσότερα από 10 χρόνια καθώς έχουν «μεγαλώσει» μαζί και έχουν συνυπάρξει από τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Πριν από μερικά 24ωρα κυκλοφόρησε βιντεο που δείχνει τον σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς να «σφαλιαρώνει» τον παίκτη του Ολυμπιακού και συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα την ώρα που γινόταν το καθιερωμένο «ζντο» μετά την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο στο «PAOK Sports Arena» όπου η Ελλάδα επικράτησε δύσκολα με 69-61.

Όπως φαίνεται κρατάει... πολλά χρόνια αυτή η «κολώνια» καθώς ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα έχει να θυμάται την δική του... σφαλιάρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του Eurobasket U20 το 2013 και πιο συγκεκριμένα ύστερα από μια τάπα του 19χρονου τότε «Greek Freak» σε παιχνίδι κόντρα στην Κροατία...

Η «σφαλιάρα» του Γιάννη στον Λαρεντζάκη...

Why did Giannis Antetokounmpo slap Larentzakis like that 😭



🎥 giannispan_/TikTok pic.twitter.com/kuwtbvEMvd August 16, 2025

...και η «σφαλιάρα» του Λαρεντζάκη στον Γιάννη!