Φουρνιέ για σφαλιάρα Γιάννη σε Λαρεντζάκη: «Αυτό θα συμβαίνει αν δεν με ακούς!»
Μία στιγμή της Εθνικής ομάδας στο πλαίσιο της φιλικής αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο στην Θεσσαλονίκη έχει γίνει viral κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.
Μετά τη νίκη της «γαλανόλευκης» παρά το κακό ποσοστό στο τρίποντο, όλοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη αγκαλιάστηκαν στο κέντρο του παρκέ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει μία φιλική... σφαλιάρα στον σβέρκο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το αστείο γεγονός με χιούμορ αναδημοσιεύοντας το βίντεο. Μάλιστα, έγραψε αναφερόμενος στον «Λάρι»: «Αν δεν ακούς ό,τι σου λέω την επόμενη σεζόν, αυτό θα συμβαίνει».
If you dont listen to everything I say next season this is whats gonna happen @gianlary5 pic.twitter.com/wl9H4JyP9b— Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2025
