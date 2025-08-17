Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι ο Βενσάν Πουαριέ και ο Ναντίρ Ιφί δεν θα βρίσκονται στη δωδεκάδα για το EuroBasket 2025.

Η Γαλλία έκανε γνωστό το ρόστερ της για το EuroBasket 2025, έχοντας ευχαριστήσει ακόμη δύο παίκτες που το περασμένο διάστημα ήταν στην προετοιμασία αλλά δεν θα ακολουθήσουν στο τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα, το ένα «κόψιμο» αφορά τον Βενσάν Πουαριέ, το οποίο ήταν έως έναν βαθμό αναμενόμενο καθώς όπως είχε γίνει γνωστό ο έμπειρος σέντερ είχε ενοχλήσεις στο γόνατο και ο Φρεντερίκ Φοτού αναζητούσε τον αντικαταστάτη του.

Παράλληλα, εκτός EuroBasket έμεινε και ο Ναντίρ Ιφί, με τον σταρ της Παρί να μένει εκτός τελικής δωδεκάδας για το πολυαναμενόμενο τουρνουά. Αναλυτικά το ρόστερ της Γαλλίας αποτελείται από τους Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Μάθιου Στράζελ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.



pic.twitter.com/HNl3IakEhm

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 17, 2025