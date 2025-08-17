Φοτού: «Μιλήσαμε με τον Ντιαμπατέ για να καλύψει τον Πουαριέ αλλά προτιμά να επικεντρωθεί στο NBA»

Ο Μούσα Ντιαμπατέ, όπως έκανε γνωστό ο Φρεντερίκ Φοτού, επέλεξε ο ίδιος να μην ενσωματωθεί στην εθνική Γαλλίας.

Ο Βενσάν Πουαριέ δεν θα καταφέρει να βοηθήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο επερχόμενο EuroBasket, ύστερα από ενοχλήσεις που ένιωσε στο γόνατο και οι «τρικολόρ» αναζητούν τον παίκτη όπου θα καλύψει το κενό του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Φρεντερίκ Φοτού, αποκάλυψε ότι πρότειναν στον Μούσα Ντιαμπατέ να ενσωματωθεί στην υπόλοιπη αποστολή ώστε να καλύψει το κενό του έμπειρου σέντερ, ωστόσο έλαβαν αρνητική απάντηση.

«Επικοινωνήσαμε μαζί του για να έρθει να αντικαταστήσει τον Βενσάν, αλλά προτιμά να επικεντρωθεί στη σεζόν του στο NBA. Συμβουλεύτηκε την ομάδα του και πήρε αυτή την απόφαση. Το λάβαμε υπόψη».

Ο 23χρονος ψηλός των Σάρλοτ Χόρνετς όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,7 πόντους με 6,2 ριμπάουντ και την περασμένη χρονιά είχε αρνηθεί την πρόταση της Γαλλίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.