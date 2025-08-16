Ο Ντένις Σρούντερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκολα Γιόκιτς πριν το φιλικό παιχνίδι της Γερμανίας με την Σερβία.

Η Εθνική Γερμανίας θα αντιμετωπίσει την Εθνική Σερβίας, απόψε (16/8) σε μία φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Ο Ντένις Σρούντερ μίλησε σε γερμανικά μέσα ενόψει του ματς και εκθείασε τον Νίκολα Γιόκιτς και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το μπάσκετ.

Αναλυτικά

«Αυτό που με συναρπάζει είναι ότι βλέπει πραγματικά το μπάσκετ ως το δεύτερο ή τρίτο πράγμα στη ζωή του. Απλώς απολαμβάνει την οικογένειά του, τα άλογά του και ζει πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό για αυτόν. Λέει ότι δεν θέλει να τον θυμούνται για το μπάσκετ, αλλά για το πόσο καλός πατέρας είναι. Είναι υπέροχο να το ακούω αυτό.Είναι υπέροχο που το μπάσκετ δεν είναι η πρώτη του προτεραιότητα, αλλά είναι επίσης εξαιρετικός ως παίκτης. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Απλώς, κρίνοντας από τα στατιστικά και αυτά που κάνει στο πρωτάθλημα εδώ και τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, κυριαρχεί».