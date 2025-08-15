Η Γερμανία πήρε μία δύσκολη νίκη επί της Τουρκίας με 73-71. Ξεχώρισε ο Ντένις Σρέντερ ενώ Σένγκουν και Όσμαν ήταν βασικοί σκόρερ για τους ηττημένους.

Η Γερμανία κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη επί της Τουρκίας με 73-71, στον ημιτελικό του φιλικού τουρνουά DBB supercup.

Η Τουρκία μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και στο τέλος της αρχικής περιόδου κατάφερε να έχει αποκτήσει το προβάδισμα με 25-17 ενώ συνεχίζοντας με καλό ρυθμό, πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ 35-28 υπέρ της.

Με την έναρξη του δεύτερου μισού του παιχνιδιού ωστόσο, η Γερμανία μπόρεσε να βρει τα πατήματά της και έχοντας κάνει επί μέρους 21-16, έβαλε τον εαυτό της σε ρόλο οδηγού, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη διαφορά στους δύο πόντους (51-49).

Εκεί, οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα ντέρμπι, από το οποίο τελικά νικήτρια αναδείχθηκε η Γερμανία με σκορ 73-71. Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά, είναι το γεγονός πως το επί μέρους έφτασε στο 24-20.

Πρώτος σκόρερ για τη χώρα από την κεντρική Ευρώπη αναδείχθηκε ο Ντένις Σρέντερ με 22 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, στους 17 ακολούθησε ο Φρανζ Βάγκνερ ενώ 10 είχε ο Τζούστους Χόλατζ.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Άλπερεν Σένγκουν με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, στους 15 πόντους έφτασε ο Τσέντι Όσμαν ενώ με 4 ριμπάουντ ολοκλήρωσε ο Γιούρτσεβεν.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 28-35, 49-51, 73-71