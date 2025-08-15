Γερμανία - Τουρκία 73-71: Έκανε την ανατροπή και πήρε το «θρίλερ», ο απολογισμός του μαχητικού Όσμαν
Η Γερμανία κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη επί της Τουρκίας με 73-71, στον ημιτελικό του φιλικού τουρνουά DBB supercup.
Η Τουρκία μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και στο τέλος της αρχικής περιόδου κατάφερε να έχει αποκτήσει το προβάδισμα με 25-17 ενώ συνεχίζοντας με καλό ρυθμό, πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ 35-28 υπέρ της.
Με την έναρξη του δεύτερου μισού του παιχνιδιού ωστόσο, η Γερμανία μπόρεσε να βρει τα πατήματά της και έχοντας κάνει επί μέρους 21-16, έβαλε τον εαυτό της σε ρόλο οδηγού, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη διαφορά στους δύο πόντους (51-49).
Εκεί, οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα ντέρμπι, από το οποίο τελικά νικήτρια αναδείχθηκε η Γερμανία με σκορ 73-71. Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά, είναι το γεγονός πως το επί μέρους έφτασε στο 24-20.
Πρώτος σκόρερ για τη χώρα από την κεντρική Ευρώπη αναδείχθηκε ο Ντένις Σρέντερ με 22 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, στους 17 ακολούθησε ο Φρανζ Βάγκνερ ενώ 10 είχε ο Τζούστους Χόλατζ.
Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Άλπερεν Σένγκουν με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, στους 15 πόντους έφτασε ο Τσέντι Όσμαν ενώ με 4 ριμπάουντ ολοκλήρωσε ο Γιούρτσεβεν.
Τα δεκάλεπτα: 17-25, 28-35, 49-51, 73-71
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.