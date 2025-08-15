Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό της Σλοβενίας με τη Λιθουανία. Αναμένεται να παίξει σε εκείνο του Σαββάτου με αντίπαλο τη Λετονία.

Για δεύτερη συνεχόμενη φιλική αναμέτρηση ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Σλοβενίας, καθώς όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η ομοσπονδία, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα βρίσκεται στη δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, απόψε (Παρασκευή 15/8).

Ο 26χρονος γκαρντ ωστόσο, αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» και να γράψει αγωνιστικά λεπτά στο αυριανό (16/8) φιλικό με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Λετονίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Λούκα Ντόντσιτς είχε παίξει στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της Σλοβενίας ενόψει του EuroBasket 2025, με αντίπαλοι τη Γερμανία στις 8 Αυγούστου έχοντας σημειώσει 19 πόντους, ωστόσο είχε μείνει εκτός από τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα, δύο μέρες αργότερα.