Ντόντσιτς: Χωρίς τον Λούκα κόντρα στη Λιθουανία η Σλοβενία
Για δεύτερη συνεχόμενη φιλική αναμέτρηση ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Σλοβενίας, καθώς όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η ομοσπονδία, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα βρίσκεται στη δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, απόψε (Παρασκευή 15/8).
Ο 26χρονος γκαρντ ωστόσο, αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» και να γράψει αγωνιστικά λεπτά στο αυριανό (16/8) φιλικό με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Λετονίας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Λούκα Ντόντσιτς είχε παίξει στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της Σλοβενίας ενόψει του EuroBasket 2025, με αντίπαλοι τη Γερμανία στις 8 Αυγούστου έχοντας σημειώσει 19 πόντους, ωστόσο είχε μείνει εκτός από τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα, δύο μέρες αργότερα.
Kot je selektor Aleksander Sekulić napovedal že v začetku tedna, bodo igralne minute Luke Dončića na Baltiku omejene. Kapetan #mojtim bo tako dvoboj med Litvo in Slovenijo spremljal v civilni opravi, zaigral pa bo na jutrišnji tekmi proti Latviji. 💪🏼@TelemachSi I @TriglavGroup pic.twitter.com/qn88DqtZIE— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 15, 2025
