Η Γαλλία επικράτησε της Ισπανίας που αγωνίστηκε χωρίς τον Σάντι Αλντάμα σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Μπανταλόνα με σκορ 67-75.

Οι χαμένες βολές της «φούρια ρόχα» και η διαφορά στα ριμπάουντ (26-33 υπέρ της Γαλλίας) ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία στην φιλική αναμέτρηση της Μπανταλόνα.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο αστόχησε 14 φορές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας (15/29 βολές), ήταν παράλληλα άστοχη στα τρίποντα (4/19) και μοιραία «παραδόθηκε» στους Γάλλους οι οποίοι έφτασαν στην τελική επικράτηση έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Γαλλία ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και είχε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Βρέθηκε να προηγείται και με 15 πόντους διαφορά (14-29 στο 12'), η Ισπανία μείωσε στο ένα καλάθι (44-46) στην 3η περίοδο χωρίς ωστόσο να υπάρξει και συνέχεια. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που δεν αγωνίστηκε ο NBAer της ομάδας, Σάντι Αλντάμα.

Για την Γαλλία ο Γιαμπουσέλε είχε 15 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Χόαρντ (13π.) Ρισασέ (12π.), και Οκόμπο (10π.) Για τους γηπεδούχους ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σημείωσε και τους 7 πόντους του στην τελευταία περίοδο του αγώνα, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο αδερφός του, Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-25, 35-43, 52-58, 67-75.