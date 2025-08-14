Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος στο Τουρνουά Ακρόπολις.

Η Εθνική ήταν εκνευριστικά άστοχη πίσω από τα 6.75 κόντρα στο Μαυροβούνιο, τελειώνοντας τον αγώνα με 5/35 τρίποντα ωστόσο στηρίχθηκε στην άμυνά της στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας με 69-61 και σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης επικύρωσε την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τουρνουά «Ακρόπολις» υποστηρίζοντας ότι ήδη κάνει προπονήσεις με την ομάδα.

Αναλυτικά

«Ο Γιάννης έχει μπει στις προπονήσεις και θα είναι με την ομάδα στο τουρνουά Ακρόπολις», δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Εθνικής επί του Μαυροβουνίου επικυρώνοντας την ενσωμάτωση του Αντετοκούνμπο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνίστηκε η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο.

«Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο για να μας υποστηρίξει παραμονή 15 Αυγούστου. Είδα μικρά παιδιά στις εξέδρες. Ένας προπονητής θέλει από την ομάδα του να κάνει σωστές επιθέσεις, βγάζοντας αμαρκάριστα σουτ και γενικώς να έχει καλές επιλογές. Το αν θα μπει το σουτ ή όχι, αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι. Τα πόδια είναι βαριά, ταξιδεύουμε συνεχώς… Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Αυτό που μου άρεσε από την ομάδα είναι η πνευματική δύναμη που δείξαμε παρότι δεν ήμασταν σε καλή μέρα σε εκτελεστικό επίπεδο. Μείναμε στο παιχνίδι, το παλέψαμε, ήμασταν συγκεντρωμένοι και αυτό το τεστ ήταν καλό γιατί θα ξαναβρούμε τέτοια παιχνίδια.

Πρώτη φορά είχαμε τον ίδιο αριθμό ριμπάουντ γιατί ήμασταν αρνητικοί σ’ αυτόν τον τομέα. Μου αρέσει επίσης που οδηγούμε τους αντιπάλους μας σε πολλά λάθη μέσα από την άμυνα μας. Τελειώσαμε το παιχνίδι με 20 ασίστ, 11 κλεψίματα και χάσαμε 15 ελεύθερα σουτ». Σε ερώτηση για το ότι χρησιμοποίησε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στη θέση του πόιντ γκαρντ στο τέλος απάντησε ότι… «Δουλειά μου σαν προπονητής είναι να σκεφθώ και να αλλάξω κάτι, όταν κάτι δεν πάει καλά. Άλλες φορές βγαίνει άλλες όχι. Αυτή είναι η προπονητική. Μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα όταν κάτι δεν βγαίνει. Σημαντικό σημείο του αγώνα ήταν η συνύπαρξη του Κώστα με τον Ντίνο. Μου αρέσει που παλεύουμε. Θέλω όμως να πάμε σε περισσότερες κατοχές».