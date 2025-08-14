Λετονία - Λιθουανία 105-109: Ματσάρα στη Ρίγα, «καθάρισαν» Γιοκουμπάιτις και Βαλαντσιούνας
Μεγάλο ματς διεξήχθη στη Ρίγα ενόψει του Eurobasket καθώς η Λιθουανία επικράτησε της Λετονίας με 109-105 στην παράταση ύστερα από παιχνίδι υψηλής έντασης.
Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ο οποίος πέτυχε 20 πόντους μοιράζοντας και 6 ασίστ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ακολούθησε με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Διψήφιοι για την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις ήταν επίσης οι Ντεϊβίντας Σιρβίντις (15 πόντοι με 3/5 τρίποντα) και Αζουόλας Τουμπέλις (12π., 5ριμπ., 2κλ.)
Για τους γηπεδούχους ο NBAer Κρίσταπς Πορζίνγκις πέτυχε 22 πόντους με 5 ασίστ και 3 τάπες ωστόσο πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρίχαρντς Λόμαζ με 27 πόντους και 5/5 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 23-39, 50-59, 73-76, 93-93 (κ.α.), 105-109 (παρ.)
