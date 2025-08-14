Πρόβα... Eurobasket έκαναν Λιθουανία και Λετονία καθώς σε φιλικό ματς που διεξήχθη στη Ρίγα, η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις χρειάστηκε την παράταση μέχρι να «λυγίσει» τους γηπεδούχους με σκορ 109-105.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ο οποίος πέτυχε 20 πόντους μοιράζοντας και 6 ασίστ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ακολούθησε με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Διψήφιοι για την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις ήταν επίσης οι Ντεϊβίντας Σιρβίντις (15 πόντοι με 3/5 τρίποντα) και Αζουόλας Τουμπέλις (12π., 5ριμπ., 2κλ.)

Για τους γηπεδούχους ο NBAer Κρίσταπς Πορζίνγκις πέτυχε 22 πόντους με 5 ασίστ και 3 τάπες ωστόσο πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρίχαρντς Λόμαζ με 27 πόντους και 5/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 23-39, 50-59, 73-76, 93-93 (κ.α.), 105-109 (παρ.)