O Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα παράθυρα του Παγκοσμίου και τα ματς με Μαυροβούνιο.

Η Εθνική Ανδρών θα κοντραριστεί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00).

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις και επέλεξε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών. Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει, αφού η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο στις Φιλιππίνες το 2023. Εκτός οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Δεν μπόρεσαν να παίξουν και στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες που κλήθηκαν για τα ματς με Μαυροβούνιο: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.