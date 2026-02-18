Εθνική: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο

Νίκος Καρφής
Ελλάδα

O Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα παράθυρα του Παγκοσμίου και τα ματς με Μαυροβούνιο.

Η Εθνική Ανδρών θα κοντραριστεί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00).

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις και επέλεξε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών. Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει, αφού η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο στις Φιλιππίνες το 2023. Εκτός οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Δεν μπόρεσαν να παίξουν και στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες που κλήθηκαν για τα ματς με Μαυροβούνιο: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.

‘ΟνομαΗμ. ΓέννησηςΥψοςΘέσηΟμάδαΣυμμετοχέςΠόντοι
Κώστας Παπανικολάου31/07/19902.04FΟλυμπιακός1731149
Γιαννούλης Λαρεντζάκης22/09/19931.96SGΟλυμπιακός94632
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης02/01/19992.00SGΠαναθηναϊκός50233
Κώστας Αντετοκούνμπο20/11/19972.10CΑρης39197
Βασίλης Τολιόπουλος15/06/19961.88SGΠαναθηναϊκός36305
Δημήτρης Μωραΐτης03/02/1991.94PGΗρακλής32131
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος06/01/19972.02FΑΕΚ2391
Νίκος Ρογκαβόπουλος27/06/20012.03SFΠαναθηναϊκός22168
Νίκος Χουγκάζ04/10/20002.08FΠΑΟΚ1673
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ20/04/20052.10PFΠαναθηναϊκός1691
Δημήτρης Κακλαμανάκης25/01/19942.06CΠεριστέρι612
Νάσος Μπαζίνας18/10/20031.94PGΠρομηθέας56
Αντώνης Καραγιαννίδης13/04/20022.04PFΠρομηθέας512
Ομηρος Νετζήπογλου18/11/20021.95GΟλυμπιακός54
Ναζ Μήτρου – Λονγκ03/08/19931.93SGΝάπολι435
Αλέξανδρος Νικολαΐδης21/08/20021.90GΠανιώνιος27
Νίκος Πλώτας12/06/20041.96GΠρομηθέας
@Photo credits: INTIME
     

