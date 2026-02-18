Εθνική: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο
Η Εθνική Ανδρών θα κοντραριστεί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00).
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις και επέλεξε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών. Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει, αφού η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο στις Φιλιππίνες το 2023. Εκτός οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Δεν μπόρεσαν να παίξουν και στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.
Οι παίκτες που κλήθηκαν για τα ματς με Μαυροβούνιο: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.
|‘Ονομα
|Ημ. Γέννησης
|Υψος
|Θέση
|Ομάδα
|Συμμετοχές
|Πόντοι
|Κώστας Παπανικολάου
|31/07/1990
|2.04
|F
|Ολυμπιακός
|173
|1149
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|22/09/1993
|1.96
|SG
|Ολυμπιακός
|94
|632
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|02/01/1999
|2.00
|SG
|Παναθηναϊκός
|50
|233
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|20/11/1997
|2.10
|C
|Αρης
|39
|197
|Βασίλης Τολιόπουλος
|15/06/1996
|1.88
|SG
|Παναθηναϊκός
|36
|305
|Δημήτρης Μωραΐτης
|03/02/199
|1.94
|PG
|Ηρακλής
|32
|131
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|06/01/1997
|2.02
|F
|ΑΕΚ
|23
|91
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|27/06/2001
|2.03
|SF
|Παναθηναϊκός
|22
|168
|Νίκος Χουγκάζ
|04/10/2000
|2.08
|F
|ΠΑΟΚ
|16
|73
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|20/04/2005
|2.10
|PF
|Παναθηναϊκός
|16
|91
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|25/01/1994
|2.06
|C
|Περιστέρι
|6
|12
|Νάσος Μπαζίνας
|18/10/2003
|1.94
|PG
|Προμηθέας
|5
|6
|Αντώνης Καραγιαννίδης
|13/04/2002
|2.04
|PF
|Προμηθέας
|5
|12
|Ομηρος Νετζήπογλου
|18/11/2002
|1.95
|G
|Ολυμπιακός
|5
|4
|Ναζ Μήτρου – Λονγκ
|03/08/1993
|1.93
|SG
|Νάπολι
|4
|35
|Αλέξανδρος Νικολαΐδης
|21/08/2002
|1.90
|G
|Πανιώνιος
|2
|7
|Νίκος Πλώτας
|12/06/2004
|1.96
|G
|Προμηθέας
|–
|–
