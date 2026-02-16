O Δημήτρης Διαμαντίδης δεν συνεχίζει στο πόστο του στην ΕΟΚ, αφού αποφάσισε να παραιτηθεί.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στην συνεργασία του Δημήτρη Διαμαντίδη με την ΕΟΚ.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και του Παναθηναϊκού έκανε γνωστή την απόφαση του στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λίολιο να παραιτηθεί. Έγινε προσπάθεια να μεταπειστεί και να παραμείνει, αλλά ήταν ανένδοτος και έτσι θα τραβήξει χωριστούς δρόμους με την ΕΟΚ

Από τον Νοέμβρη του 2022 ήταν στην ΕΟΚ και ήταν σύμβουλος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και στις Εθνικές ομάδες έως 18 ετών.

Όλα αυτά μια μέρα πριν τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος στο Ηράκλειο.