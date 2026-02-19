Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Μαυροβουνίου για τις δύο αναμετρήσεις κόντρα στην Ελλάδα, ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά τον Βασίλη Σπανούλη και ο Αντρέι Ζακέλι έκανε γνωστές τις κλήσεις του για τα παιχνίδια του Μαυροβουνίου κόντρα στην Ελλάδα ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα ο Σλοβένος τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του, παίρνοντας μαζί του 19 παίκτες από τους οποίους θα κόψει επτά για κάθε ματς. Θυμίζουμε οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 27 Φεβρουαρίου στη «Sunel Arena» και στις 2 Μαρτίου στο Μαυροβούνιο.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Μαυροβουνίου: