Μαυροβούνιο: Οι κλήσεις για τους αγώνες με την Ελλάδα!
Μετά τον Βασίλη Σπανούλη και ο Αντρέι Ζακέλι έκανε γνωστές τις κλήσεις του για τα παιχνίδια του Μαυροβουνίου κόντρα στην Ελλάδα ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Συγκεκριμένα ο Σλοβένος τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του, παίρνοντας μαζί του 19 παίκτες από τους οποίους θα κόψει επτά για κάθε ματς. Θυμίζουμε οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 27 Φεβρουαρίου στη «Sunel Arena» και στις 2 Μαρτίου στο Μαυροβούνιο.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Μαυροβουνίου:
- Κάιλ Όλμαν
- Πέντρακ Ντρόμπνιακ
- Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς
- Έμιρ Χατζιμπέγκοβιτς
- Αλέκσα Ίλιτς
- Νίκολα Ιβάνοβιτς
- Τζόρτζιε Γιοβάνοβιτς
- Ντέρεκ Νίνταμ
- Ζόραν Νίκολιτς,
- Νίκολα Πάβλιτσιτς
- Ποπρικίτσβι
- Ντίνο Ράντοντσιτς
- Μάρκο Σιμόνοβιτς
- Άντριγια Σλάβκοβιτς
- Μπνρόβιτς
- Μάσαν Βρμπίτσα
- Ζόραν Βούτσελιτς
- Νίκολα Βουκούροβιτς
- Μπάλσα Ζιβάνοβιτς
