Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Λαρεντζάκης show με ασίστ... μπουνιά και τρίποντο με ταμπλό! (vids)
Ο Έλληνας γκαρντ κατάφερε να βάλει την «υπογραφή» του στην αναμέτρηση της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο και δη σ' ένα χρονικό σημείο όπου πραγματοποιούσε την αντεπίθεσή της.
Μάλιστα σε δύο φάσεις «ξεσήκωσε» το κοινό στην PAOK Sports Arena προσφέροντας πέντε πόντους, αρχικά για το ελληνικό προβάδισμα και στη συνέχεια για το +9.
Συγκεκριμένα έσωσε την κατοχή ρίχνοντας... μπουνιά στην μπάλα πριν καταλήξει εκτός ορίων και μάλιστα έβγαλε ασίστ στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για το layup.
Λίγο αργότερα ευστόχησε σ' ένα απίθανο τρίποντο με... ταμπλό, το οποίο και πανηγύρισε με τον δικό του, χαρακτηριστικό, τρόπο.
Δείτε τα σχετικά βίντεο.
