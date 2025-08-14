Η Ελλάδα είναι έτοιμη για το EuroBasket 2025 και ο Βαγγέλης Ζούγρης μοιράζεται με το Gazzetta τα συναισθήματά του για την κλήση της Εθνικής, την εμπιστοσύνη που το δείχνει ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά και το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο NCAA.

Με το μυαλό του Βαγγέλη Ζούγρη κινείται σε δύο παράλληλες διαδρομές: στην προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών στο EuroBasket 2025 και στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του στο κολέγιο του Louisville. Θα έλεγε κανείς πως αδιαμφισβήτητα το καλοκαίρι του είναι γεμάτο προκλήσεις και φιλοδοξίες.

Ο νεαρός σέντερ, που κέρδισε ξανά την εμπιστοσύνη του Βασίλη Σπανούλη και βρίσκεται στις κλήσεις τις Εθνικής, μιλά στην κάμερα του Gazzetta για την τιμή της φανέλας, το δέσιμο με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τις ισορροπίες σε μια ομάδα με απουσίες, αλλά και το πώς βλέπει το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με ειλικρίνεια, χιούμορ και ξεκάθαρους στόχους, περιγράφει την καθημερινότητα της προετοιμασίας και τη νοοτροπία που κουβαλά κάθε φορά που μπαίνει στο παρκέ.

Η συνέντευξη του Βαγγέλη Ζούγρη στο Gazzetta

Τι σημαίνει για σένα που βρίσκεσαι στην αποστολή της Εθνικής και ότι ο Βασίλης Σπανούλης σου δείχνει την εμπιστοσύνη του;

«Είναι ιδιαίτερη τιμή να παίζεις για τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Το ότι ο κόουτς με κάλεσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι πολύ τιμητικό και μου δίνει μεγάλο κίνητρο».

Είναι ένας προπονητής με τον οποίο έχεις συνεργαστεί πολύ στενά και που σε έχει βοηθήσει να εξελιχθείς, είναι ακόμα πιο ξεχωριστό για σένα αυτό;

«Είναι ναι 100%. Εγώ τον κόουτς τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Με έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θεωρώ δεδομένο το ότι με καλεί εδώ και θέλω να το δείχνω καθημερινά με την ενέργειά μου και την εμφάνισή μου στο παρκέ».

Τώρα που η Εθνική φέτος θα έχει κάποιες απουσίες, βλέπουμε ότι δεν είναι όλα τα «όπλα» διαθέσιμα. Πέφτει λίγο περισσότερο βάρος σ' εσάς; Για παράδειγμα, στη θέση 5, πρέπει να «κουβαλήσεις» κι εσύ την ομάδα.

«Να κουβαλήσω εγώ; Θα πέσει τίποτα (γέλια). Δεν έχω κάποιο βάρος εγώ και τα παιδιά που ήταν στην αποστολή τις προηγούμενες φορές, ακόμα και τώρα που κάποιοι δεν είναι. Πάντα την ίδια προσπάθεια έκανα και τα ίδια πράγματα διεκδικούσα. Οπότε για μένα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά»

Ίσως απλώς περισσότερες ευκαιρίες;

«Πιθανόν ναι».

Ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι της Εθνικής φέτος;

«Ο ρεαλιστικός στόχος της Εθνικής είναι να κερδίζει. Κάθε φορά που φοράς το εθνόσημο και μπαίνεις στο γήπεδο με τη φανέλα της χώρας σου, πρέπει να έχεις στόχο τη νίκη. Αν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σου είναι λάθος. Απαντάω τελείως κάθετα. Δεν υπάρχει «ίσως» ή «ναι και όχι». Όταν παίζεις για την Εθνική και δεν σκέφτεσαι να κερδίσεις, κάνεις λάθος. Οπότε ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Έχετε έναν δύσκολο όμιλο στην Κύπρο. Πώς θα τον προσεγγίσετε; Το έχετε συζητήσει καθόλου;

«Δεν έχουμε συζητήσει λεπτομέρειες ακόμα. Ο κόουτς επικεντρώνεται στο σκεπτικό της κάθε προπόνησης και του επόμενου βήματος – «ένα βήμα τη φορά». Δεν βιαζόμαστε. Όσο καλύτερα προετοιμαστούμε τώρα και όσο πιο συγκεκριμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα αποδώσουμε στο μέλλον».

Πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρώνεστε μία φορά το χρόνο παίκτες από διαφορετικούς συλλόγους και να πρέπει να βρείτε χημεία σε τόσο σύντομο διάστημα;

«Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά αυτή η διαδικασία διευκολύνεται όσο περισσότερο έχεις παίξει με αυτά τα παιδιά. Φέτος παίζω με παιδιά που ξέρω από τις δύο προηγούμενες χρονιές, οπότε ναι, στην αρχή είναι δύσκολο, αλλά επειδή τους γνωρίζεις κι έχεις ξαναπαίξει μαζί τους, βρίσκεις πιο εύκολα τα πατήματα στο παρκέ, ξέρεις τι θέλει να κάνει ο καθένας, πώς να σκρινάρεις και πώς να μοιράζεις τη μπάλα».

Τώρα είσαι μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου, θα πας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πώς το αντιμετωπίζεις;

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία που μου δόθηκε. Δουλεύω σκληρά για ό,τι έχω κερδίσει μέχρι τώρα και η θέση στο Louisville είναι ένα από αυτά τα πράγματα που κερδίζω με τη δουλειά μου. Δεν πρόκειται να σταματήσω να δουλεύω. Αντίθετα, με παρακινεί να αξιοποιήσω κάθε μέρα και να μην την αφήσω ανεκμετάλλευτη και κάνω ό,τι μπορώ για να υλοποιήσω το όνειρό μου».