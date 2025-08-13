Ο Λούκα Ντόντσιτς παίζει κανονικά με τη Σλοβενία, οι Νίκολα Γιόκιτς και Μπογκντάνοβιτς με τη Σερβία, ο Μάρκανεν με τη Φινλανδία, ο Βαλαντσιούνας με τη Λιθουανία, ο Γιαμπουσέλε με τη Γαλλία κ.ο.κ. Μόνο στην Ελλάδα περιμένουμε (διαχρονικά) τι θα γίνει με τον Γιάννη... Γράφει ο Παύλος Κουστέρης.

Σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης βρίσκεται ο κόσμος του μπάσκετ εν όψει του τζάμπολ στο φετινό EuroBasket και οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο μεγάλο ραντεβού είναι σε διαδικασία προετοιμασίας με συνεχή φιλικά, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες για τα επίσημα.

Όλες; Μάλλον όχι... Η Εθνική μας ομάδα, κακά τα ψέματα, είναι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο σε αυτή τη φάση, αφού βαδίζει από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς τον ηγέτη της, χωρίς τον καλύτερό της παίκτη, χωρίς έναν από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Καλά τα φιλικά προετοιμασίας που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, αλλά αλήθεια, πόσο αξιόπιστο, πόσο αληθινό, πόσο ρεαλιστικό συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί για μια ομάδα που χωρίς τον Γιάννη έχει συγκεκριμένο ταβάνι και με τον Γιάννη μπορεί να αλλάξει όλη της η μοίρα και κυρίως να αλλάξει όλο της το αγωνιστικό προφίλ.

Είναι περιττό να ειπωθεί ότι δεν απαιτούνται μεγάλα πτυχία προπονητικής για να καταλάβει κανείς ότι το αγωνιστικό προφίλ της Εθνικής ομάδας θα είναι εντελώς διαφορετικό με ή χωρίς τον «Greek Freak» στην πεντάδα, οπότε υπό αυτή την έννοια, είναι αμφίβολο πόσο χρήσιμα είναι τα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα σε επίπεδο αναμετρήσεων.

«Λυπάμαι που δεν είναι εδώ (σ.σ. ο Αντετοκούνμπο). Προγραμματίσαμε αυτό το τουρνουά εξαιτίας του», παραδέχθηκε ο ίδιος ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, καθώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το πόσο διαφορετική θα είναι μια Εθνική που θα έχει έναν ξεκάθαρο πόλο σε άμυνα και επίθεση, συγκριτικά με ό,τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.

Και το στενάχωρο για τον Έλληνα φίλαθλο ποιο είναι; Ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι γίνεται και δεν ξέρει τι να πιστέψει. Ο απλός Θεσσαλονικιός που μέσα Αυγούστου θα είναι στην πόλη του και αποφάσισε να διαθέσει ένα σημαντικό ποσό για να παρακολουθήσει το φιλικό με το Μαυροβούνιο, δεν το αποφάσισε ούτε για τον Βούτσεβιτς, ούτε για κάποιον άλλον παίκτη της Εθνικής που έχει τη δυνατότητα να τους βλέπει κάθε σεζόν όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων, ήθελε να δείξει στο παιδί του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είναι ο κατά τεκμήριο ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας που έχουμε δει.

Κι όχι μόνο αυτό... Ξέρετε τι άλλο βλέπει ο φίλαθλος της Εθνικής ομάδας και μπορεί να τον πιάνουν τα διαόλια του; Τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίζεται, ενώ ευτυχώς δεν ταλαιπωρείται από κάποιον τραυματισμό και προπονείται κανονικά περίπου 20 μέρες, βλέπει την ίδια στιγμή τον Λούκα Ντόντσιτς να παίζει με την εθνική Σλοβενίας και να δηλώσει ευθαρσώς ότι «πάντα είμαι εγώ για την εθνική κι όποτε είμαι καλά θα παίζω», βγαίνοντας μπροστά ως το απόλυτο trademark της ομάδας. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην αργήσει να φάει το ανάθεμα ο Γιάννης για καταστάσεις που ενδεχομένως να μην έχει την ευθύνη.

Αντίστοιχα, οι Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς παίζουν κανονικά ακόμα στα φιλικά της εθνικής Σερβίας. Ο Λάουρι Μάρκανεν κανονικά παρών και παίζει με την εθνική Φινλανδίας. Οι Ρισασέ, Σαρ, Γιαμπουσέλε με την εθνική Γαλλίας. Σρούντερ και Βαγκνερ κανονικά με τη Γερμανία. Ο Ντένι Άβντιγια με το Ισραήλ. ο Βαλαντσιούνας με τη Λιθουανία, ο Σενγκούν με την Τουρκία, ο Βούτσεβιτς με το Μαυροβούνιο.

Ενώ, λοιπόν, γύρω μας υπάρχει αυτή η κατάσταση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει αγωνιστεί λεπτό και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι άγνωστο και το πότε θα παίξει, ενώ άγνωστοι παραμένουν επίσης οι λόγοι για τους οποίους παραμένει εκτός, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να αφήνουν ουσιαστικά να εξελίσσεται ένα «κρυφτούλι» και να κυνηγάμε την ουρά μας.

Ποιοι εξυπηρετούνται από όλο αυτό; Μα, φυσικά, οι πλευρές εκείνες που θέλουν να κάνουν το κομμάτι τους και την πολιτική τους γύρω από την Ομοσπονδία. Είσαι εναντίον της Ομοσπονδίας; Θα πεις ότι φταίει ο Λιόλιος... Είσαι με οτιδήποτε άλλο; Θα πεις ότι φταίνε όλοι οι άλλοι και έτσι το κλίμα του ότι «κάτι μας κρύβεται» και η τοξικότητα παραμένει ως ένα μέρος της ρουτίνας. Και ποιο είναι το μαθηματικά βέβαιο; Ότι αν -χτύπα ξύλο- η πορεία της Εθνικής δεν είναι η αναμενόμενη (αλήθεια, τι αναμένουμε;), τότε ξέρουμε από σήμερα ποιες θα είναι οι αιτίες, άσχετα αν αυτές υφίστανται ή όχι και αν η επιτυχία ή η αποτυχία κριθεί από... μία άστοχη βολή.

Το θέμα εδώ, όμως, είναι να βρούμε μια λύση. Σε κάθε προσπάθεια για να βγει μια άκρη για χάρη του ρεπορτάζ και της ενημέρωσης του κόσμου, δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη απάντηση. Κάθε καλοκαίρι εξελίσσεται πάντα ένα σίριαλ γύρω από τον απόλυτο σούπερ - σταρ της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο για το αν θα αγωνιστεί με την Εθνική ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος σε ένα έργο με διαφορετικό στόρι. Δεν θα έπρεπε κάποιος επίσημα από την ίδια την Ομοσπονδία να ενημερώσει για το τι συμβαίνει με τον Γιάννη και να αφήσουμε στην άκρη τις διαρροές από τη μία και την άλλη πλευρά μέσω ρεπορτάζ, που μπορούν να διαψευστούν από τη μία μέρα στην άλλη;

Μπορεί, επιτέλους, κάποιος να πει ότι αυτή είναι η θέση της Ομοσπονδίας και από εκεί και πέρα, ας είναι ο καθένας υπεύθυνος για τον εαυτό του για το αν θα πειστεί ή όχι από τις εξηγήσεις. Φταίει η Ομοσπονδία; Φταίει η FIBA; Φταίει ο Γιάννης; Φταίνε οι Μπακς; Φταίνει οι Νικς; Ας βγει κάποιος με υπεύθυνη θέση να εξηγήσει και όχι για τους δημοσιογράφους, αλλά αποκλειστικά για τον φίλαθλο κόσμο, αφού τώρα μιλάμε για την Εθνική ομάδα. Όχι του Λιόλιου, σκέτο την Εθνική ομάδα.

Γενικότερα, μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί στην Ελλάδα πρέπει όλα να κάνουμε όλα τόσο δύσκολα;