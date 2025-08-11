Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι η πλευρά που κωλυσιεργεί όσον αφορά το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρότι η ΕΟΚ έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Το EuroBasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών και το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αυτό που απασχολεί τους φίλους της Εθνικής. Ο Greek Freak ενσωματώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην αποστολή, κάθισε στον πάγκο με το Βέλγιο που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ αλλά δεν ταξίδεψε στην Κύπρο για ένα τουρνουά το οποίο είχε διαφημίσει την παρουσία του.

Και ο λόγος έχει να κάνει με την ασφαλιστική του κάλυψη. Χωρίς ωστόσο σε αυτό το κομμάτι να φέρει κάποια ευθύνη η ΕΟΚ. Η οποία έχει πραγματοποιήσει από μέρους της όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να φορέσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κανονικά τη «γαλανόλευκη», πληρώνοντας το ποσό που απαιτείται στη FIBA (υπάρχει συμφωνία με το NBA για ασφαλιστική κάλυψη των παικτών) και να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα φιλικά προετοιμασίας.

Ωστόσο, η πλευρά που κωλυσιεργεί την υπόθεση είναι οι Μιλγουόκι Μπακς. Οι οποίοι σε ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, στο οποίο έχουν στρέψει την προσοχή τους στο να διατηρήσουν τον Γιάννη στο ρόστερ τους, μακριά από τις σειρήνες των trade που ακούγονται, καθυστερούν την έγκριση της ασφαλιστικής κάλυψης ώστε να μπει κανονικά στις προπονήσεις πέντε εναντίον πέντε, καθώς και στα παιχνίδια της Εθνικής.

Οι Μπακς και το σενάριο του trade για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα ένα καλοκαίρι βρίσκεται στην Εθνική, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του. Άλλωστε σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό του, πέραν από το μετάλλιο με την Εθνική. Φυσικά περιμένοντας και αυτός να ολοκληρωθεί το τυπικό της διαδικασίας από την ομάδα του, τους Μιλγουόκι Μπακς για να μπει σε ρυθμό αγώνων. Αφού και τα «Ελάφια» έχουν στείλει για ακόμα ένα καλοκαίρι προπονητές που βρίσκονται στο πλευρό του Γιάννη και της Εθνικής.

Στις ΗΠΑ, όμως, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, βάζοντας τους Νικς στο κάδρο ενός πιθανού trade. Οι Νεοϋορκέζοι ψάχνουν τον τρόπο να βρουν το κατάλληλο πακέτο για να δώσουν... σάρκα και οστά σε αυτό το trade, αναζωπυρώνοντας τις τελευταίες ημέρες ένα ενδιαφέρον που υπήρχε και στις αρχές του καλοκαιριού. Με τους Νικς να θέλουν στην αναδόμησή τους να προσθέσουν τον απόλυτο franchise παίκτη, που θα τους οδηγήσει στον πρώτο τους τίτλο μετά το 1973. Γεγονός που έχει επηρεάσει όλες τις εμπλεκόμενες. Κάτι που όπως είναι λογικό έχει θορυβήσει τους Μπακς, οι οποίοι φέρονται να καθυστερούν να ασχοληθούν με το ζήτημα της ασφάλειας και ζημιωμένη από όλη αυτήν την ιστορία βγαίνει -μέχρι στιγμής- η Εθνική.