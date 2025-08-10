Οι καλύτερες στιγμές της φιλικής ήττας της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στο Ισραήλ.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στο Ισραήλ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να γνωρίζει την ήττα με 58-75 σε φιλικό προετοιμασίας.

Ο Ντόρσεϊ με 14 πόντους ήταν ο κορυφαίος για την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πρόσθεσε 12 και ο Νίκος Χουγκάζ 11.

Να σημειωθεί πως εκτός ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Ντίνος Μήτογλου, ενώ στα μισά του αγώνα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχώρησε με σφίξιμο στη μέση.

Από πλευράς Ισραήλ, το οποίο κυριάρχησε στα ριμπάουντ (45-23) και βρήκε 22 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, οι Σόρκιν και Άβντιγια είχαν από 16 πόντους.