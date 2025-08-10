Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 58-75: Τα highlights (vid)
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στο Ισραήλ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να γνωρίζει την ήττα με 58-75 σε φιλικό προετοιμασίας.
Ο Ντόρσεϊ με 14 πόντους ήταν ο κορυφαίος για την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πρόσθεσε 12 και ο Νίκος Χουγκάζ 11.
Να σημειωθεί πως εκτός ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Ντίνος Μήτογλου, ενώ στα μισά του αγώνα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχώρησε με σφίξιμο στη μέση.
Από πλευράς Ισραήλ, το οποίο κυριάρχησε στα ριμπάουντ (45-23) και βρήκε 22 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, οι Σόρκιν και Άβντιγια είχαν από 16 πόντους.
Τα highlights του Ελλάδα - Ισραήλ 58-75:
