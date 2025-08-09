Ο Ντίνος Μήτογλου μιλάει για τα όσα έγιναν στο Σερβία - Ελλάδα 76-66.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας απέναντι στην Σερβία με 18 πόντους, δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση.

Παρόλα αυτά, ο Ντίνος Μήτογλου δεν μπόρεσε να δώσει και τη νίκη στην ομάδα μας, με τον διεθνή ψηλό να μιλάει για τα όσα συνέβησαν στο ματς της Κύπρου και να στέκεται στην ενέργεια της Ελλάδας στην άμυνα και τον στόχο να γίνει κάτι καλό στο EuroBasket 2025.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντίνος Μήτογλου στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα, φαβορί για μετάλλιο και πλήρης σε όλες τις θέσεις. Έγινε ένα δυνατό τεστ. Κάναμε βήματα μπροστά αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης».

Για την ενέργεια στην άμυνα:

«Η Σερβία είναι μια ομάδα μεγάλα κορμιά και είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις. Δεν είναι τόσο μεγάλες όλες οι ομάδες. Η ενέργειά μας στη άμυνα μπορεί να φανεί καλύτερα με τις άλλες ομάδες»«.

Για τα νέα πρόσωπα της Εθνικής:

«Βλέπω νέα πρόσωπα, με ενέργεια. Ο Σάμο ξέρω τι παιδί είναι. Και ο Γιαννάρας θα βοηθήσει πολύ».

Για το ότι ο ίδιος δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση:

«Νιώθω καλά. Στόχος να πετύχουμε κάτι καλό για την Εθνική ομάδα».