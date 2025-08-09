Το Ισραήλ κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην Κύπρο, επικρατώντας σε φιλικό στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup με το επιβλητικό 109-69.

Εύκολο έργο είχε το Ισραήλ απέναντι στην Κύπρο, επικρατώντας με το επιβλητικό 109-69 σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε σε διψήφιες τιμές και δεν έπεσε ποτέ, με το Ισραήλ να μην κατεβάζει ρυθμούς και να φτάνει έτσι στη νίκη με το επιβλητικό +40, στο πλαίσο της πρώτης ημέρας του ECOMMBX Cup.

Ζούσμαν και Γκινάτ με 15 πόντους έκαστος ήταν οι κορυφαίοι για το Ισραήλ, με τον αστέρα της ομάδας, Ντένι Άβντιγια να προσθέτει 12, αλλά με 0/6 τρίποντα.

Σιμιτζής και Τίγκας είχαν από 12 για την Κύπρο, με τον Γουίλις να προσθέτει 10.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο οι άμυνες ήταν... μάλλον απούσες (29-23, 10'), το Ισραήλ μπήκε σε ρόλο οδηγού. δίνοντας βάση στην επίθεση, οι Ισραηλινοί πήραν τον έλεγχο και στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 55-44, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά εκτοξεύτηκε!

Το Ισραήλ άρχισε να παίζει καλά και στην άμυνα, με το επιμέρους της περιόδου να φτάνει στο 28-15 και την διαφορά να ανεβαίνει στους 24 (83-59, 30'). Η ψαλίδα δεν σταμάτησε να ανοίγει, με το Ισραήν να φτάνει εν τέλει στη νίκη με το επιβλητικό 109-69.

Τα δεκάλεπτα: 29-23, 55-44, 83-59, 109-69.