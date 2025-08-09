Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μιλά στο Gazzetta για την Εθνική Ελλάδας, τη σημασία του μακρινού σουτ και την ενότητα πριν το EuroBasket 2025, τονίζοντας πως οι διεθνείς έχουν αφήσει εκτός ομάδας τα όσα γίνονται ανάμεσα στους συλλόγους τους.

Με το EuroBasket 2025 να πλησιάζει και την Εθνική Ελλάδας να ανεβάζει ρυθμούς στην προετοιμασία της, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος πλέον αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ξέρει πολύ καλά τι πρόκληση έχει μπροστά εκείνος και οι συμπαίκτες του.

Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού, γνωστός για το πάθος, την ενέργεια και την ικανότητά του να παίρνει σουτ όταν η μπάλα «καίει», μιλά στο Gazzetta και τονίζει τη σημασία της συγκέντρωσης, των χαμηλών τόνων και της ενότητας πριν από ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά, όπως το EuroBasket 2025.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξηγεί γιατί η ομάδα πρέπει να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αναφέρεται στον ρόλο του μακρινού σουτ απέναντι στις άμυνες που θα αντιμετωπίσουν και μιλά για το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια. Παράλληλα, με χιούμορ σχολιάζει τη μελλοντική του συνύπαρξη με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στον Ολυμπιακό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για… κάποια φάρσα.

Γιαννούλη, πες μου λίγο τις πρώτες σκέψεις, μετά τις πρώτες προπονήσεις, τώρα που είστε και όλοι μαζί επιτέλους, που ενσωματώθηκαν όλοι.

«Εντάξει, υπάρχει σίγουρα ανυπομονησία. Δουλεύουμε καθημερινά, δουλεύουμε δυνατά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.»

16 χρόνια είναι πολλά. Δεν θέλω να σου πω αν πιστεύετε ότι θα κατακτήσετε ένα μετάλλιο ή μία διάκριση, αλλά υπάρχει αισιοδοξία μέσα στην ομάδα για κάτι καλό;

«Εννοείται πως θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, όλοι θέλουν να πετύχουν. Κανείς δεν ξεκινάει και λέει “φέτος θα βγούμε 16οι”. Τώρα όλη αυτή η κουβέντα και το κλίμα που δημιουργείται, πιστεύω πως δημιουργείται και λίγο από εσάς, που γράφει ο καθένας ότι “έρχεται ο Γιάννης, πάμε για μετάλλιο”. Δεν είναι έτσι, το έχουμε δει στο παρελθόν. Πρέπει να έχουμε χαμηλούς τόνους και να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και έτσι θα κάνουμε κάτι καλό. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε μια διάκριση, αγαπάμε πάρα πολύ την Εθνική ομάδα, θέλουμε να κάνουμε περήφανους όλους τους Έλληνες και να την επαναφέρουμε σε μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά θέλει υπομονή, θέλει δουλειά και κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Ξέρουμε ότι αυτά τα τουρνουά κρύβουν κινδύνους, είναι λίγο περίεργα. Οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.»

Μια μπασκετική ερώτηση. Για εσένα που είσαι ένα από τα παιδιά που έχουν μια έφεση και στο μακρινό σουτ, πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται οι χώροι ώστε να βρίσκετε ελεύθερα σουτ και πόσο καθοριστικά θα είναι αυτά τα σουτ στην πορεία του τουρνουά;

«Εντάξει, είναι σημαντικό. Ξέρουμε πώς παίζουν πλέον τον Γιάννη. Έχουμε παίξει και στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ και στην Ολυμπιάδα. Ξέρουμε πώς περιμένουμε να τον αντιμετωπίσουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, συγκεντρωμένοι, να βάλουμε τα σουτ που θα έρθουν για να ξεκλειδώσουμε κάθε άμυνα.»

Το κλίμα εντός της Εθνικής πώς είναι; Γιατί, δυστυχώς, ξέρεις ότι στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχει μία μόνιμη διχόνοια.

«Όπως το είπες και εσύ, δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Μέσα στην ομάδα είμαστε πολύ καλά, μέσα στο γήπεδο είμαστε πολύ καλά. Ο ένας παίζει για τον άλλον, είμαστε όλοι μαζί, παίζουμε όλοι για την Εθνική ομάδα και κρατάμε έξω οτιδήποτε συμβαίνει με τις ομάδες. Σίγουρα στα μεταξύ μας παιχνίδια ο ένας θέλει να νικά τον άλλον, θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω ή για να μην χάσω, και πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και από την άλλη πλευρά. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι μαζί. Παίζουμε για όλη την Ελλάδα και είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι.»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι σίγουρος ότι, αφού θα βρεθείτε του χρόνου μαζί στον Ολυμπιακό, κάποια φάρσα ή πλάκα θα του ετοιμάσεις. Έχεις κάτι στο μυαλό σου;

«Δεν έχω σκεφτεί κάτι ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται εκείνη την ώρα.»