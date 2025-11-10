Η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών αναχώρησε για την Κοζάνη, για τα παιχνίδια της Α' προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027.

Η Εθνική μπάσκετ γυναικών αναχώρησε για την Κοζάνη, όπου θα αντιμετωπίσει την Κροατία (12/11 - 19:00) στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας», για την πρεμιέρα της Α' προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027.

Ο Πέτρος Πρέκας, θα έχει στη διάθεσή του όλες της αθλήτριες ενόψει του παιχνιδιού με την Κροατία με την Σαμ Γαλανόπουλος, να βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή της Εθνικής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Γαλανόπουλος:

«Πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη και νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται. Ήταν κάτι το οποίο καιρό ήλπιζα να συμβεί και τελικά συνέβη» δήλωσε η 25άχρονη γκαρντ, η οποία όταν πληροφορήθηκε για την κλήση της στην ομάδα, έτυχε να είναι μαζί με την συμπαίκτριά της, και στην “γαλανόλευκη” πλέον, Ιωάννα Κριμίλη.

Βρισκόμουν στο πούλμαν με την ομάδα στην οποία αγωνίζομαι. Πηγαίναμε προς το αεροδρόμιο μετά από έναν αγώνα που είχαμε παίξει και είδα την Ιωάννα (Κριμίλη) να έρχεται προς το μέρος μου. “Ει” μου είπε. “Θέλω να σου πω ότι θα είσαι μαζί μας στην Εθνική ομάδα για 9-10 μέρες.

Μετά την ανακοίνωση των 14 αθλητριών, μοιράστηκε τα καλά νέα με την οικογένειά της: «Τούς έγραψα αμέσως μήνυμα σ’ ένα γκρουπ chat που έχουμε γιατί εκείνη την ώρα εδώ ήταν πρωί και στην Αμερική νύχτα. Όταν ξημέρωσε η μαμά μου επικοινώνησε αμέσως μαζί μου. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη, όπως φυσικά και ο πατέρας μου».