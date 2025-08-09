Μιλουτίνοφ: «Ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε την πίεση, δεν μπήκαμε τώρα στο μπάσκετ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στάθηκε στην ποιότητα της Σερβίας αλλά και τις προσδοκίες της, με βάση το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί.

Η Σερβία είναι ο αντίπαλος της Εθνικής στο πρώτο της φιλικό στην Κύπρο (20:30, ΕΡΤ1 - Live στο Gazzetta), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μιλάει στα ΜΜΕ της χώρας του, στεκόμενος στην απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την αναμέτρηση.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού αποκάλυψε πως ήθελε να δει τον Greek Freak να αγωνίζεται, ώστε η ομάδα του να τσεκάρει το επίπεδό της.

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Ελπίζαμε ότι θα έπαιζε ο Γιάννης, γιατί θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, αφού είμαστε ακόμα στην περίοδο της προετοιμασίας. Ξέρουμε ότι είμαστε ακόμη μακριά από τη φόρμα που θέλουμε, ακόμα "δεν έχουμε δέσει". Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, είμαστε συγκεντρωμένοι και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κυρίως τα αμυντικά λάθη των δύο τελευταίων αγώνων.

Προσπαθούμε να βελτιωθούμε και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για το EuroBasket. Η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε τεράστιο επιθετικό ταλέντο, δεν έχω ξαναβρεθεί σε τόσο ταλαντούχα ομάδα. Απλώς πρέπει να διορθώσουμε μερικές λεπτομέρειες και όλα θα πάνε καλά».

Οι Σέρβοι έχουν αστείρευτο ταλέντο στο ρόστερ τους και για αυτόν τον λόγο έχουν φορέσει την... μπέρτα του φαβορί της διοργάνωσης. Κάτι που φυσικά γνωρίζει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μίλησε για τους στόχους της Σερβίας, την εμπειρία της ομάδας του και την ποιότητα των παικτών που την απαρτίζουν.

«Όταν έχεις παίκτες όπως ο Γιόκιτς και ο Μπογκντάνοβιτς, οι προσδοκίες είναι μεγάλες και αυτό είναι φυσιολογικό. Ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε την πίεση, δεν μπήκαμε τώρα στο μπάσκετ. Ελπίζω να δείξουμε αυτή την εμπειρία στο EuroBasket».