Με 14 παίκτες θα παραταχθεί και απόψε η Εθνική, απέναντι στη Σερβία, καθώς οι Όμηρος Νετζήπογλου και Λευτέρης Λιοτόπουλος έμειναν εκτός.

Ένα πολύ δυνατό τεστ δίνει η Ελλάδα, απέναντι στη Σερβία (20:30, ΕΡΤ1 - Live από το Gazzetta) στο ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο. Η Εθνική θα παραταχθεί, όπως στο φιλικό κόντρα στο Βέλγιο, με 14άδα, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Θυμίζουμε πως η Εθνική ταξίδεψε δίχως τρεις στην Κύπρο, μεταξύ αυτών και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak θα μείνει εκτός από τα παιχνίδια στην Κύπρο, ενώ δε θα αγωνιστούν ούτε οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης.

Αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και έτσι ο Σπανούλης δεν τους υπολογίζει για την αναμέτρηση με τους Σέρβους. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος και Ζούγρης αναμένεται να μπουν κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων με την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Ελλάδα - Σερβία: Οι 14 της Εθνικής

Κώστας Παπανικολάου Κώστας Σλούκας Γιαννούλης Λαρεντζάκης Θανάσης Αντετοκούνμπο Ντίνος Μήτογλου Τάιλερ Ντόρσεϊ Κώστας Αντετοκούνμπο Δημήτρης Κατσίβελης Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Νίκος Χουγκάζ Αντώνης Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Αλέξανδρος Νικολαΐδης Νάσος Μπαζινας