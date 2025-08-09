Ελλάδα - Σερβία: Δυνατό φιλικό τεστ για την Εθνική στην Κύπρο
Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενόψει του προσεχούς EuroBasket 2025 συνεχίζεται στην Κύπρο. Εκεί όπου η Εθνική θα δώσει το πρώτο δυνατό τεστ, μετά τη νίκη της επί του Βελγίου στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο, η Ελλάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία (20:30, ΕΡΤ1 - Live από το Gazzetta). Μία ομάδα που προβάρει τον μανδύα του φαβορί ενόψει του EuroBasket και η Έθνική θα μετρήσει τις δυνάμεις της.
🇬🇷🛬🇨🇾 #HellasBasketball #RoadToEuroBasket pic.twitter.com/rvi7gu715gAugust 8, 2025
Ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δε θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ενώ ακόμα δε θα αγωνιστούν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
Από την άλλη πλευρά, η Σερβία του Σβέτισλαβ Πέσιτς παρουσιάζεται πλήρης. Μιας και ο Βασίλιε Μίτσιτς, που αντιμετώπισε επίσης ένα μικροπρόβλημα, τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.
Στο άλλο παιχνίδι του τουρνουά, λίγες ώρες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 17:00 (ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta), η Κύπρος που βρίσκεται στον όμιλό μας, τίθεται αντιμέτωπη με το Ισραήλ.
Το πρόγραμμα του ECOMMBX Cup
- 17:00 Κύπρος - Ισραήλ
- 20:30 Ελλάδα - Σερβία
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.