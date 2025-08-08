Ο Βασίλης Σπανούλης έσβησε κεράκια μετά την προπόνηση της Εθνικής, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να εύχεται «υγεία, μετάλλιο, Euroleague» και να δέχεται φυσικά την καζούρα από τους παίκτες του.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκλεισε τα 43 του χρόνια και οι άνθρωποι της Εθνικής του είχαν μια μικρή έκπληξη μετά το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής (8/8).

Συγκεκριμένα ο φροντιστής της ΕΟΚ του έφερε μια τούρτα, με τους παίκτες να του τραγουδούν το γνωστό τραγουδάκι για τα γενέθλια.

Ο Βασίλης Σπανούλης, πριν σβήσει τα κεράκια, ευχήθηκε «Υγεία, μετάλλιο, Euroleague», με τους παίκτες να χειροκροτούν, αλλά να αρχίζουν και την... καζούρα!

Αρχικά οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης του έκαναν ένα μικρό «φατούρο». Ο Ντίνος Μήτογλου ρώτησε «Euroleague ποιος;», ενώ ο Παπανικολάου ήρθε για να το... τερματίσει.

«Η τούρτα γιατί δεν έχει ηλικία;» ρώτησε πρώτα ο αρχηγός της ΕΘνικής μας, ενώ στη συνέχεια το... εκτόξευσε, ρωτώντας «τα άσπρα μαλλιά πού να τα δούμε;»!