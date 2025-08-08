Σπανούλης για τα γενέθλιά του: «Υγεία, μετάλλιο, Euroleague» (vid)
Ο Βασίλης Σπανούλης έκλεισε τα 43 του χρόνια και οι άνθρωποι της Εθνικής του είχαν μια μικρή έκπληξη μετά το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής (8/8).
Συγκεκριμένα ο φροντιστής της ΕΟΚ του έφερε μια τούρτα, με τους παίκτες να του τραγουδούν το γνωστό τραγουδάκι για τα γενέθλια.
Ο Βασίλης Σπανούλης, πριν σβήσει τα κεράκια, ευχήθηκε «Υγεία, μετάλλιο, Euroleague», με τους παίκτες να χειροκροτούν, αλλά να αρχίζουν και την... καζούρα!
Αρχικά οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης του έκαναν ένα μικρό «φατούρο». Ο Ντίνος Μήτογλου ρώτησε «Euroleague ποιος;», ενώ ο Παπανικολάου ήρθε για να το... τερματίσει.
«Η τούρτα γιατί δεν έχει ηλικία;» ρώτησε πρώτα ο αρχηγός της ΕΘνικής μας, ενώ στη συνέχεια το... εκτόξευσε, ρωτώντας «τα άσπρα μαλλιά πού να τα δούμε;»!
Το σχετικό βίντεο όπου ο Σπανούλης σβήνει την τούρτα:
Χρόνια πολλά, Βασίλη!!! Mε υγεία και πολλές επιτυχίες!!! 🎁🎉🎂🎈#HellasBasketball 🇬🇷🏀#PantaDipla #EuroBasket pic.twitter.com/tzuYQyYdaS— HellenicBF (@HellenicBF) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.