Η Ελλάδα έφτασε στην Κύπρο όπου θα συμμετέχει στο φιλικό τουρνουά ECOMMBX Cup, λίγο πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Η συνέχεια της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025, θα συνεχιστεί για ένα διάστημα στην Κύπρο, εκεί όπου θα βρεθεί και στα τέλη του Αυγούστου για την έναρξη του τουρνουά.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έφτασε στην Κύπρο το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) καθώς το Σάββατο και την Κυριακή θα δώσει φιλικούς αγώνες στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, κόντρα στη Σερβία και το Ισραήλ αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε ότι στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βαγγέλης Ζούγρης. Αυτό ωστόσο θα είναι το μοναδικό τουρνουά στο οποίο θα απουσιάσουν οι παραπάνω, καθώς με την επιστροφή της Ελλάδας από την Κύπρο, αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.