Λούκα Ντόντσιτς: Συνεχίζει τη σκληρή δουλειά ενόψει EuroBasket 2025

Λούκα Ντόντσιτς: Συνεχίζει τη σκληρή δουλειά ενόψει EuroBasket 2025

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Λούκα Ντόντσιτς

bet365

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να δουλεύει σκληρά ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στο EuroBasket 2025.

Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να έχει ακούσει πολλά σχόλια για το σώμα του, ωστόσο ο ίδιος τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και ετοιμάζεται πλέον να βοηθήσει την εθνική Σλοβενίας στο EuroBasket 2025.

Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο που ανέβασε η ομοσπονδία της χώρας του, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζει να δουλεύει σκληρά και μετράει πλέον αντίστροφα για το φιλικό με τη Γερμανία, όπου όπως δήλωσε θα πάρει λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Σλοβενία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο (της Πολωνίας) όπου θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και την Ισλανδία.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα