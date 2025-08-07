Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να δουλεύει σκληρά ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στο EuroBasket 2025.

Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να έχει ακούσει πολλά σχόλια για το σώμα του, ωστόσο ο ίδιος τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και ετοιμάζεται πλέον να βοηθήσει την εθνική Σλοβενίας στο EuroBasket 2025.

Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο που ανέβασε η ομοσπονδία της χώρας του, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζει να δουλεύει σκληρά και μετράει πλέον αντίστροφα για το φιλικό με τη Γερμανία, όπου όπως δήλωσε θα πάρει λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Σλοβενία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο (της Πολωνίας) όπου θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και την Ισλανδία.