Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Σλοβενίας για πρώτη φορά μετά τα playoffs του ΝΒΑ, με αφορμή το φιλικό παιχνίδι της Παρασκευής (08/08) απέναντι στη Γερμανία στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο πριν την αναμέτρηση, τόνισε πως είναι σε καλή κατάσταση, αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να ξαναβρεί τον ρυθμό του, αφού δεν έχει παίξει καθόλου μέσα στο καλοκαίρι.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να βγάλω ολόκληρο αγώνα αυτή τη στιγμή, αλλά λογικά θα παίξω αρκετά. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα νιώσω σωματικά», ανέφερε. «Μέχρι τώρα δεν είχα κάνει προπονήσεις πέντε εναντίον πέντε – αυτή ήταν η πρώτη, και η διαφορά στον ρυθμό είναι τεράστια. Άλλο το ατομικό πρόγραμμα, άλλο το παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, αισθάνομαι καλά», συμπλήρωσε.

Η φιλική αναμέτρηση με τους Γερμανούς σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας της Σλοβενίας για το EuroBasket 2025.