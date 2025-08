Η Ισπανία πήρε τον τίτλο στο Eurobasket U18, αλλά ο Ματίας Λεσόρ διαμαρτύρεται για την τελευταία φάση που θεωρεί πως έπρεπε να δοθεί αλλιώς και να πάρουν τον τίτλο οι Γάλλοι.

Απίστευτο φινάλε είχαμε στον τελικό του EuroBasket U18. Η Ισπανία ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή για να κλέψει τον τίτλο από τη Γαλλία. Με τη Γαλλία μπροστά με 79-71 στο 39:25, όλα έμοιαζαν να έχουν τελειώσει. Κι όμως, οι Ίβηρες δεν τα παράτησαν.

INCREDIBLE!!!! 🤯 GUILLERMO DEL PINO KNOCKS DOWN THE THREE-POINTER AND SPAIN 🇪🇸 ARE #U18EUROBASKET CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/aL3SS1mGig

Ο Γκιγιέρμο Ντελ Πίνο, ο οποίος θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν στο Maryland, μείωσε σε 79-81 από τη γραμμή των βολών όμως αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη και η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου μετά τη διεκδίκηση του ριμπάουντ από τον Γάλλο Ουγκό Γίμγκα. Μετά την επαναφορά στα 3.5", η μπάλα έφτασε ξανά στα χέρια του Ντελ Πίνο, και με ένα μεγάλο τρίποντο, χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη «ρόχα» μέσα σε αποθέωση!

Όμως πριν από αυτό υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση. Και μιλάμε για το screen με το οποίο ξεμαρκαρίστηκε ο Ντελ Πίνο για να σκοράρει και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτηση του θεωρεί πως η Γαλλία αδικήθηκε και το συγκεκριμένο σφύριγμα ήταν λανθασμένο. «Καθαρό επιθετικό φάουλ, ρε φίλε!!! Τι στο καλό σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης και σε αυτή τη στιγμή του αγώνα, είναι τρελό να το χάσεις το σφύριγμα», έγραψε στο twitter.

Clear offensive foul m!!! WTF at this stage of the competition and at this moment of the game that’s a crazy call to miss https://t.co/yS6KluoZ5x