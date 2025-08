Απίστευτο φινάλε στον τελικό του EuroBasket U18. Η Ισπανία ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή για να κλέψει τον τίτλο από τη Γαλλία και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, επικρατώντας με 82-81 με νικητήριο τρίποντο!

Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό, η Ισπανία επιβλήθηκε με 82-81 της Γαλλίας, κάνοντας επιμέρους σκορ 11-2 στο τελευταίο λεπτό και κατακτώντας το EuroBasket U18!

Με 41" να απομένουν και τη Γαλλία μπροστά με 79-71, όλα έμοιαζαν να έχοτν τελειώσει. Κι όμως, οι Ίβηρες δεν τα παράτησαν. Πίεσαν, πάλεψαν και εκμεταλλεύτηκαν κάθε λάθος των αντιπάλων τους, επιστρέφοντας στο ματς.

Και τότε ήρθε η στιγμή του Γκιγιέρμο Ντελ Πίνο. O 18χρονος πόιντ γκαρντ, ο οποίος θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν στο Maryland, αστόχησε επίτηδες σε δεύτερη βολή, η Ισπανία πήρε το ριμπάουντ, η μπάλα έφτασε ξανά στα χέρια του, και με ένα τρίποντο στην εκπνοή, χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη «ρόχα» μέσα σε αποθέωση!

Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία με 82-81 και κατέκτησε το EuroBasket U18 σε έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος!

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους (5/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές) σε 28:31 για το έκτο τρόπαιο των Ισπανών, που άφησαν πίσω τους τη Σερβία, με πέντε.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 39-39, 53-64, 82-81

INCREDIBLE!!!! 🤯 GUILLERMO DEL PINO KNOCKS DOWN THE THREE-POINTER AND SPAIN 🇪🇸 ARE #U18EUROBASKET CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/aL3SS1mGig