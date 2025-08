Σε event στις ΗΠΑ βρέθηκαν οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο, πριν ενσωματωθούν στην προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας ενόψει του EuroBasket 2025.

Λίγο πριν ενσωματωθούν στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ενόψει του EuroBasket 2025, o Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τα αδέρφια του Θανάση και Κώστα, έδωσαν το «παρών» σε event που διοργανώνει εταιρεία δημοπρασιών στο Ιλινόι το βράδυ του Σαββάτου 2 Αυγούστου.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο μίλησαν με τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, υπέγραψαν συλλεκτικές κάρτες NBA και ενθουσιάστηκαν από τη συλλογή.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, μια ειδική δημοπρασία των αδελφών Αντετοκούνμπο x Goldin θα πραγματοποιηθεί σύντομα στις αρχές του 2026 η οποία θα διατεθεί στο Ίδρυμα της οικογένειας «Charles Antetokounmpo».

Thanks to Giannis, Thanasis, Kostas, and Alex Antetokounmpo for joining @kengoldin on our @eBay Live!



A special Antetokounmpo Brothers x Goldin Auction is coming soon to https://t.co/WZOPmRARR0 in early 2026! The Auction will benefit the Charles Antetokounmpo Family Foundation! pic.twitter.com/1BAsd3TuHA