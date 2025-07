Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει ήδη αντίστροφα για το κάλεσμα της Εθνικής ομάδας και τη συμμετοχή του στο ερχόμενο Eurobasket.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket σε Κύπρο και Λετονία.

Φυσικά από το «κάλεσμα» του Βασίλη Σπανούλη ξεχωρίζει η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος θα ενισχύσει κανονικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ήδη έχει ξεκινήσει ατομική προετοιμασία εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών μέχρι την ένταξή του στην Εθνική η οποία θα γίνει μερικές ημέρες μετά την πρώτη προπόνηση.

No days off for Giannis this summer ​💪​🇬🇷 pic.twitter.com/zFg44hFKfL