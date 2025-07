Η Γερμανία ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το Eurobasket, με τα ονόματα των Φραντζ Βάγκνερ και Ντένις Σρούντερ να ξεχωρίζουν.

Οι Παγκόσμιοι πρωταθλητές Γερμανοί έχουν υψηλές βλέψεις σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση. Η Γερμανία ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το Eurobasket και σημαντική απουσία είναι αυτή του πρωταθλητή του ΝΒΑ, Αϊζάια Χάρτενσταϊν.

Κανονικά μέσα είναι τόσο ο Ντένις Σρούντερ όσο και ο Φραντζ Βάγκνερ. Μαζί τους και ο Ντάνιελ Τάις. Λείπει το όνομα του Μο Βάγκνερ αφού είναι τραυματίας.

Η προεπιλογή των 16 παικτών: Κρίστιαν Άντερσον, Άιζακ Μπόνγκα, Όσκαρ Ντα Σίλβα, Τρίσταν Ντα Σίλβα, Τζούστους Χόλατζ, Ντέιβιντ Κράμερ, Λέον Κράτζερ, Μάοντο Λο, Αντρέας Ομπστ, Τιμ Σνάιντερ, Ντένις Σρούντερ, Ντάνιελ Τάις, Γιοχάνες Τίμαν, Γιοχάνες Φόιγκτμαν, Φραντζ Βάγκνερ, Νέλσον Βάιντμαν

