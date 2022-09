Γκομπέρ: «Δίκαια νίκησε η Ισπανία, θα έρθει και η δική μας βραδιά»

Ο Ρούντι Γκομπέρ παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Ισπανών στον τελικό του Eurobasket.

Όπως και το 2011, έτσι και φέτος οι Γάλλοι κοντραρίστηκαν με τους Ισπανούς στον τελικό του Eurobasket, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Ρούντι Γκομπέρ, μέλος της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά μέσω ανάρτησης, έδωσε συγχαρητήρια στην ρόχα για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ πρόσθεσε πως στο μέλλον θα έρθει και η στιγμή της κορυφής για τη Γαλλία.

«Συγχαρητήρια στην Ισπανία για τη δίκαιη νίκη της. Περήφανος για την ομάδα μας και την επιμονή που έδειξαν σε όλο το τουρνουά. Απόψε δεν ήταν η βραδιά μας, αλλά θα έρθει. Θα γίνω καλύτερος», ήταν το μήνυμα του σέντερ της Μινεσότα.

Congrats to Spain for their well deserved victory. Proud of our team and tenacity we showed all tournament, tonight wasn’t our night but it will come. I will be better. 🙏🏽🇫🇷💪🏽