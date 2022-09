Ο Χουάντσο Ενρανγκόμεθ και οι λοιποί... Ισπανοί βρήκαν τον κατάλληλο τρόπο για να έχουν κοντά τους τον Σέρχιο Γιουλ στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου στο Eurobasket 2022.

Η Ισπανική Δυναστεία δήλωσε «παρούσα» στο Eurobasket 2022 και έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με τη νίκη στον τελικό κόντρα στους Γάλλους (88-76). Ο μεγάλος απόντας ήταν ο Σέρχιο Γιουλ που λόγω τραυματισμού στα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν κατάφερε να βρίσκεται στην επιτυχία της Εθνικής του.

Οι «ρόχα» τον ήθελαν κοντά τους. Ο Ρούντι Φερνάντεθ έκανε την αρχή φορώντας τη φανέλα του την ώρα των πανηγυρισμών, αλλά και σηκώνοντας το κύπελλο με αυτήν! Ωστόσο, ο MVP του τελικού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ντάριο Μπριθουέλα και ο Τζοέλ Πάρα, το πήγαν ένα βήμα παραπέρα με μία πολύ όμορφη κίνηση.

Βρήκαν τον Γιουλ σε αφίσα της Mercedes-Benz Arena, έκοψαν με ψαλίδι τη φιγούρα του και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μαζί του!

Δείτε τί έκαναν οι Ισπανοί για να φέρουν κοντά τους τον Γιουλ:

Making sure @23Llull is in the photos ❤️🥹#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/B91xoHcGRd