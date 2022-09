O Πι Τζέι Ντόζιερ θα παίζει στη Μινεσότα τη νέα σεζόν.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Πι Τζέι Ντόζιερ. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με τους Τίμπεργουλβς σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι και θέλει να επαναφέρει την καριέρα του στο υψηλό επίπεδο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Ο Ντόζιερ επέστρεψε πέρυσι μετά από τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Δεκέμβρη του 2022.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, μέτρησε 5.4 πόντους και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο στα 18 ματς που πάτησε παρκέ με τη φανέλα των Νάγκετς. Στο παρελθόν έχει περάσει τόσο από τους Σέλτικς, όσο και από τους Θάντερ. Στα 25 του χρόνια μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως point guard, όσο και ως shooting guard.

Η Μινεσότα στο «1» έχει βασικό τον Ράσελ και πίσω του τον Μακλόγκλιν και τον Όστιν Ρίβερς. Στο «2» δεσπόζει ο Άντονι Έντουαρντς, ενώ λύσεις από τον πάγκο θα δώσει ο Φορμπς με τον Όστιν Ρίβερς.

