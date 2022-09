ΓεροΓιοβάισα: Αφησε το Μιλάνο με απόλυτο και φορτσάρει!

Ο γεροΓιοβάισα άφησε το Μιλάνο με το δικό του πάρτι και πάει Βερολίνο να συνεχίσει τα ξέφρενα γλέντια. Το 3/3 του άνοιξε την όρεξη!

Και χαλαρά την Εσθονία και Goal/Goal τον Ολυμπιακό και Οver 2.5 τη Λάτσιο και ο γεροΓιοβάισα είναι ξανά εδώ! Είπαμε αντίο στο Μιλάνο όπως έπρεπε και ο δρόμος είναι ανοιχτός για μεγάλα πράγματα σύντροφοι!

«First we take Milan, then we take Berlin*» εξαιρετικός ο τίτλος του άρθρου. Θα ήθελα να το γράψω και γω, αλλά θα με πείτε... γκαντέμη, οπότε θα πάω βήμα - βήμα. Η Τσεχία απέναντί μας και... φύγαμε για προημιτελικά! Τόσο εύκολος αντίπαλος; Οχι, αλλά η Ελλάδα είναι σε εξαιρετικό μομέντουμ, η ομάδα είναι δεμένη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ορεξάτος για μεγάλα πράγματα. Ναι, καρδιοχτύπησα και γω όπως όλοι οι Ελληνες βλέποντας τον αποχωρεί κουτσαίνοντας, όμως η καρδιά πήγε στη θέση της.

Για να μιλήσουμε... μπασκετικά σύντροφοι, η Τσεχία είναι καλή ομάδα! Με ίδιο κορμό την τελευταία πενταετία, ίδιο προπονητή και Σατοράνσκι, Βέσελι να τα δίνουν όλα, τότε μόνο για σίγουρυ πρόκριση δε μιλάς. Αν η Ελλάδα κρατήσει τα καλά διαστήματα που είχε στο Μιλάνο και το 37% στα τρίποντα δε φοβάται τίποτα... Πάμε με νίκη της Ελλάδας χωρίς να πατήσει το πόδι στο γκάζι. Καλύτερη ομάδα, που μπορεί να σφραγίσει πιο νωρίς την πρόκριση και μετά να κατεβάσει ρυθμό. Νίκη 6-10 πόντους προσφέρεται στο 4.75!

Κι από το Βερολίνο στη Λεωφόρο! Τελικά βρέθηκε λύση και ο Βούλγαρος Καμπάκοβ θα σφυρίξει το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Πιστεύω, πως οι δυο ομάδες θα προτιμούσαν να δώσουν ραντεβού μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σέντρα το βράδυ της Κυριακής και το ματς δύσκολα θα φύγει από την ισοπαλία! Μπορεί το μομέντουμ να είναι με τους «Πράσινους», όμως καμία από τις ομάδες δεν θα επιδιώξει να ρισκάρει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ, η ΑΕΚ σκοράρει πιο εύκολα, μα και οι δυο στο μεταξύ τους ντέρμπι δύσκολα θα αφήσουν τα νώτα τους ακάλυπτα. Πάμε με την ισοπαλία στο 3.10!