Ο Γκόραν Ντράγκιτς είναι εδώ! Σημείωσε ένα απίθανο τρίποντο στο φιλικό της Σλοβενίας με την Τουρκίας και έκρινε το ματς στην παράταση.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς έλειψε μόνο για λίγο από τη Σλοβενία. Βγήκε από τη... συνταξιοδότηση, την οποία επέβαλλε στον εαυτό του και φόρεσε για άλλη μία φορά, ίσως την πραγματικά τελευταία, τη φανέλα της χώρας του.

Στο φιλικό απέναντι στην Τουρκία έκανε πράματα και θάματα. Ανάμεσα στους 28 πόντους του (οι 11 στην παράταση) είναι και το νικητήριο τρίποντο για το 104-103.

Με τον νέο γκαρντ των Σικάγο Μπουλς να επιχειρεί να μπει στην τουρκική ρακέτα, να αλλάζει γνώμη και ουσιαστικά να επιχειρεί να βγει στο τρίποντο από αρκετά μακρινή απόσταση.

Ο επίσημος λογαριασμός της Σλοβενίας στο twitter έβαλε... λεζάντα στο καλάθι του Ντράγκιτς την ατάκα: «Δώστε μας παράταση και ο αρχηγός μας θα σας δώσει αυτό».

Δείτε το απίθανο τρίποντο του Ντράγκιτς:

Give us overtime, our captain will give you this 🐲🔥🇸🇮.@Goran_Dragic@TelemachSi @IFeelSloveniaSi pic.twitter.com/9uR2UuHGiC