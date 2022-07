Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την φανέλα με τον αριθμό «34» συνέχισε την αντίστροφη μέτρηση για το Eurobasket 2022 η διοργανώτρια αρχή!

Το Eurobasket 2022 πλησιάζει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς... βάθρου. Η Εθνική Ελλάδας θα παραταχθεί στα παρκέ έχοντας στη σύνθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους αδερφούς του Θανάση, Κώστα και Άλεξ να βρίσκονται επίσης στην προεπιλογή του Δημήτρη Ιτούδη.

«Μπορεί ο Greek Freak να φέρει τη δόξα πίσω στην Ελλάδα;» αναρωτιέται η διοργανώτρια αρχή του Eurobasket στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αγώνων του Σεπτεμβρίου. Και χρησιμοποιεί την φανέλα με το νούμερο «34», του Έλληνα σουπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς για τις αντίστοιχες μέρες που απομένουν μέχρι και το πρώτο τζάμπολ.

Can the Greek Freak bring glory back to Hellas? 🏛🇬🇷 Only 3️⃣4️⃣ days to go until EuroBasket 2022!#BringTheNoise x #EuroBasket pic.twitter.com/ya2ztgwAFP